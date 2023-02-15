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    В Петербурге открылись новые мастерские для трудоустройства людей с инвалидностью

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    2 комментария

    Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» в день своего десятилетия торжественно открыл новые мастерские, в которых будут трудиться люди с ментальными нарушениями.

    На сегодняшний день у центра уже есть несколько мастерских — швейная, столярная, по коже, по батику и транзитная мастерская по сборке и упаковке продукции. В них взрослые петербуржцы с ограниченными возможностями здоровья обучаются профессиям, развивают свои социальные навыки, трудовой потенциал и творческие способности. Кроме этого, благодаря мастерским появляется возможность стать востребованными специалистами на открытом рынке труда.

    Желающих попасть в эти мастерские с каждым годом становится всё больше и больше, а возможности центра небезграничны. Имеющихся площадей уже было недостаточно. И вот летом 2021 года городские власти выделили новое помещение в 178 кв. м на улице Константина Заслонова.

    Сразу после этого встала ещё одна задача — отремонтировать эти квадратные метры. Сотрудники «Мастера ОК» обратились за помощью к бизнесу и жителям города. Откликнулись представители различных компаний и предприятий, не остались в стороне и простые горожане.

    «Работа по организации и ремонту помещений длилась весь 2022 год. В проекте приняли участие более 200 человек из самых разных предприятий и организаций города. Средства на его создание — также плод совместных усилий множества жителей Санкт-Петербурга, коммерческих компаний и волонтёрских движений», — рассказали в центре.

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    Как раз к десятилетию «Мастера ОК» состоялось торжественное открытие двух новых мастерских — керамической и по батику. В них будут трудоустроены от 30 до 50 человек. Также в новом помещении находятся кабинет психологической поддержки и кухня. Поэтому здесь можно не только работать, но и проводить мастер-классы, семинары, деловые встречи.

    «К нам обращается большое количество соискателей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в трудоустройстве в «защищенных» мастерских. Выделенное городом помещение позволит нам расширить возможности, увеличить количество рабочих мест для людей с инвалидностью, они смогут творить, работать и самореализовываться. Это помещение для нас очень хороший опыт, в будущем планируем создать больше подобных мастерских в Петербурге», — сказал директор Центра «Мастер ОК» Иван Граевский.

    Отметим, что сотрудники центра уже озадачились поиском новых помещений. По их словам, обращений на трудоустройство от людей с ограниченными возможностями здоровья стало так много, что дальнейшее расширение просто необходимо.

    Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» является негосударственной социально ориентированной некоммерческой организацией, учреждённой Санкт-Петербургской ассоциацией общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» в 2002 году. Центр организует работу специализированных защищенных мастерских для обеспечения равных возможностей инвалидов на самореализацию в трудовой деятельности.

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    Комментарии 2

    Annonym9115 Фев 2023 в 17:06
    Да готов поспорить что в Трудовом Контракте или договоре который эта Контора заключает с Инвалидами есть пунктик о неразглашение того что Происходит внутри ( то есть на Территорий обучающего цеха и производства ) а если так .
    То это просто Экплутация инвалидов с Юридическим закрпленным в трудовом договоре или Контракте прямо и открыто сказать о возможных злоупотреблениях , Нарушениях техник Безопасноти и прочих вещах нарушающих Нормы Международного Права и Законы РФ .
    Инвалиды в независимости от возраста и причинам их инвалидности в России и так являются Самым незащищеным Слоем населения так что Скорее всего эти все Мастерские как и обьяления на водосточным трубах "Требуются разнорабочие" по сути экплотация людей незащищенных Групп с целью обогащения отдельно Взятых групп людей в которых могут быть как 3 так и 10 Человек которые обогащаются за счет вот таких "Наборов разнорабочих" через обьявления на водосточных трубах и такие вот Мастерские для Инвалидов ...
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