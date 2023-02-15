В Петербурге открылись новые мастерские для трудоустройства людей с инвалидностью

Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» в день своего десятилетия торжественно открыл новые мастерские, в которых будут трудиться люди с ментальными нарушениями.

На сегодняшний день у центра уже есть несколько мастерских — швейная, столярная, по коже, по батику и транзитная мастерская по сборке и упаковке продукции. В них взрослые петербуржцы с ограниченными возможностями здоровья обучаются профессиям, развивают свои социальные навыки, трудовой потенциал и творческие способности. Кроме этого, благодаря мастерским появляется возможность стать востребованными специалистами на открытом рынке труда.



Желающих попасть в эти мастерские с каждым годом становится всё больше и больше, а возможности центра небезграничны. Имеющихся площадей уже было недостаточно. И вот летом 2021 года городские власти выделили новое помещение в 178 кв. м на улице Константина Заслонова.



Сразу после этого встала ещё одна задача — отремонтировать эти квадратные метры. Сотрудники «Мастера ОК» обратились за помощью к бизнесу и жителям города. Откликнулись представители различных компаний и предприятий, не остались в стороне и простые горожане.



«Работа по организации и ремонту помещений длилась весь 2022 год. В проекте приняли участие более 200 человек из самых разных предприятий и организаций города. Средства на его создание — также плод совместных усилий множества жителей Санкт-Петербурга, коммерческих компаний и волонтёрских движений», — рассказали в центре.

Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Как раз к десятилетию «Мастера ОК» состоялось торжественное открытие двух новых мастерских — керамической и по батику. В них будут трудоустроены от 30 до 50 человек. Также в новом помещении находятся кабинет психологической поддержки и кухня. Поэтому здесь можно не только работать, но и проводить мастер-классы, семинары, деловые встречи.

«К нам обращается большое количество соискателей с ограниченными возможностями здоровья, которые нуждаются в трудоустройстве в «защищенных» мастерских. Выделенное городом помещение позволит нам расширить возможности, увеличить количество рабочих мест для людей с инвалидностью, они смогут творить, работать и самореализовываться. Это помещение для нас очень хороший опыт, в будущем планируем создать больше подобных мастерских в Петербурге», — сказал директор Центра «Мастер ОК» Иван Граевский.

