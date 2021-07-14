Петербургский Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК», в котором взрослые люди с ограниченными возможностями здоровья находят себе работу по интересам и способностям, планирует расширить свою деятельность. Для этого у Центра даже есть новое помещение. Но в нём необходимо сделать масштабный ремонт. И без помощи его не осилить.

В 2021 году комитет имущественных отношений Петербурга выделил Центру «Мастер ОК» новое помещение для предоставления услуг по социально-трудовой и социально-бытовой адаптации, оказания психологической поддержки, развития проекта по сопровождаемому трудоустройству. Здесь планируется организовать новые мастерские и новые рабочие места для молодых людей с интеллектуальными и ментальными нарушениями. Благодаря таким мастерским молодые люди от 18 лет и старше получают теоретический и практический опыт ремесленной работы, развивают свои социальные навыки, трудовой потенциал и творческие способности. Это помогает им стать востребованными специалистами на открытом рынке труда. На базе Центра уже работают пять специализированных мастерских: столярная, швейная, батик, транзитная мастерская и мастерская по социально-бытовой адаптации.

Выделенное городом помещение расширит возможности организации. Но проблема заключается в том, что новые квадратные метры требуют масштабного ремонта. Своих средств и сил, чтобы привести помещение в порядок, у Центра нет, поэтому команда «Мастера ОК» решила обратиться за помощью к петербуржцам.



На ремонт необходимо 2 миллиона рублей. Оказать финансовую поддержку можно на сайте Центра.



Кроме того, «Мастер ОК» приглашает к сотрудничеству представителей социально-ответственных организаций, предпринимателей, заинтересованных в улучшении качества жизни сотрудников с ограниченными возможностями здоровья, волонтёров. Желающие могут обращаться по электронной почте socmedia@centrtruda.com или по телефону +79811234500 (Оксана Олеговна Путина — руководитель отдела развития Центра «Мастер ОК»).



«Благодаря отремонтированному помещению Центр «Мастер ОК» сможет трудоустроить 40 человек с ОВЗ и помочь не только отдельным работникам, но и их семьям», — рассказали в Центре.

