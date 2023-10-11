Аэропорт Бен-Гурион попал под обстрелы. Все рейсы приостановлены

Бойцы группировки «Батальон Из эд-Дина аль-Кассама», которые представляют боевое крыло движения ХАМАС, сообщили в своем telegram-канале об обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. В связи с этим все рейсы были приостановлены, передает 11 октября израильская государственная радиостанция Kan.
Автор: youtube.com/bakutvru
На видео, опубликованных в Сети, понятно, что в аэропорту объявлена тревога, пассажиров просят лечь на пол. Некоторые очевидцы публикуют кадры Бен-Гуриона с автодороги — по неподтвержденной информации, ракета со стороны сектора Газа ударила рядом с аэровокзалом.
По версии ХАМАС, ракетные удары по аэропорту произведены в ответ на нападение на мирных жителей, пишет ТАСС.
Автор: youtube.com/doktorpetro
Государственные СМИ Израиля сообщают, что в аэропорту приостановлены вылетающие рейсы, самолеты в воздухе ожидают возможности сесть в Тель-Авиве.