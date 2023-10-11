«Да бог с ними». Путин эмоционально прокомментировал отношение Европы к поставкам российского газа

Страны ЕС, отказавшиеся от российского газа, столкнулись с проблемами в экономике. Такое мнение высказал 11 октября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного форума «Российская энергетическая неделя». Трансляцию проводила пресс-служба Кремля.
По его словам, страны ЕС продолжат закупать СПГ в США по более высоким ценам, нежели российский трубный газ. «Увеличили закупки в два раза увеличили, так это на 30% дороже, чем наш трубный газ», — сказал Путин. Как результат снижает рентабельность производства, закрываются производства удобрений, химические, стекольные и металлургические предприятия.
«Зачем создавать себе проблемы, в надежде, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем и им все понятно. Нет, забрались в колее и дальше по этой колее шуруют», — заявил президент. «Назло кондуктору куплю билет и не поеду», — прокомментировал он.
Президент также выразил недоумение, почему Европа продолжает получать газ через «Турецкий поток» и через Украину
«Почему там можно, а по «Северному потоку-2», который недовзорвали какие-то негодяи и который в рабочем состоянии находится, нельзя», — отметил он. «Да бог с ними», — резюмировал Путин.