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    «Газ пустите нам, быстро!» Путин рассказал, как Европа должна была ответить на решения Украины и Польши

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    Украина получает деньги из Европы, однако Киев решил перекрыть одну из двух трубопроводных систем транзита газа из России на Запад, заявил 11 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

    «Европа вполне могла бы сказать "Маршрут-то откройте, быстро. Нам это нужно, чтобы поддерживать нашу экономику". Нет», — заявил Владимир Путин.

    То же самое касается Польши, которая закрыла поток «Ямал-Европа», считает Путин. «Но Германия могла бы сказать: Слушайте, мы самый большой донор в европейский фонд. Польша до последнего времени была самым большим получателем денег из этого фонда. Могли бы сказать: "Слушайте, если клюете с этой руки, так не кусайте её. Маршрут откройте нам. Газ-то пустите". Нет», — посетовал Путин.

    Российский президент отметил, что не понимает, почему через один маршрут можно транспортировать газ в Европу, а по другому — нельзя. Он отметил, что иногда современная политическая система «поднимает наверх» не очень компетентных людей. Он посетовал, что не работают механизмы общественного, парламентского контроля за соблюдением принимаемых решений.

    Украина прекратила в транзит российского газа в Европу по одной из веток трубопровода в начале мая 2022 года. По заявлению украинской стороны, решение было связано с потерей контроля над компрессорной станцией в Луганской области.

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