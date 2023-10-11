«Газ пустите нам, быстро!» Путин рассказал, как Европа должна была ответить на решения Украины и Польши

Украина получает деньги из Европы, однако Киев решил перекрыть одну из двух трубопроводных систем транзита газа из России на Запад, заявил 11 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

«Европа вполне могла бы сказать "Маршрут-то откройте, быстро. Нам это нужно, чтобы поддерживать нашу экономику". Нет», — заявил Владимир Путин.



То же самое касается Польши, которая закрыла поток «Ямал-Европа», считает Путин. «Но Германия могла бы сказать: Слушайте, мы самый большой донор в европейский фонд. Польша до последнего времени была самым большим получателем денег из этого фонда. Могли бы сказать: "Слушайте, если клюете с этой руки, так не кусайте её. Маршрут откройте нам. Газ-то пустите". Нет», — посетовал Путин.