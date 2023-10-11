Путин предложил расширить субсидии на газовое оборудование на участников СВО

Адресной помощью по газификации частных домов воспользовались около 52 тысяч россиян, заявил глава государства 11 октября в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

«Такой возможностью воспользовались около 52 тысяч граждан, имеющих льготы», — заявил Владимир Путин (цитата по трансляции ТАСС). Под субсидии попадают в том числе многодетные семьи и малоимущие люди, которые без высоких затрат смогли подключить газ к своему дому, отметил глава РФ.

Путин предложил расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку. В него войдут участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды первой группы и семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, уточнил президент.