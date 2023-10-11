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    Путин предложил расширить субсидии на газовое оборудование на участников СВО

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    Адресной помощью по газификации частных домов воспользовались около 52 тысяч россиян, заявил глава государства 11 октября в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

    «Такой возможностью воспользовались около 52 тысяч граждан, имеющих льготы», — заявил Владимир Путин (цитата по трансляции ТАСС). Под субсидии попадают в том числе многодетные семьи и малоимущие люди, которые без высоких затрат смогли подключить газ к своему дому, отметил глава РФ.

    Путин предложил расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку. В него войдут участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды первой группы и семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью, уточнил президент.

    По его словам, государство субсидирует расходы на покупку оборудования и проведения работ на участке в сумме до 100 тысяч рублей.

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    ГазификацияПутин
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