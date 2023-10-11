В Петербурге назвали лучшие научно-популярные фильмы

В Петербурге вечером 10 октября подвели итоги кинофестиваля «Мир знаний», о программе которого рассказывала «Фонтанка».



Гран-при международного конкурса фестиваля имени Сергея Капицы получила лента «Музыка звезд» режиссера Анастасии Зверьковой. Фильм сопоставляет исследования сотрудников Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз (Букино), что в Карачаево-Черкесии, с повседневной жизнью самих обитателей поселка, не задумывающихся о движении космических тел.



Гран-при российской программы забрал фильм «Пиблокто» Анастасии Шубиной и Тимофея Глинина о жителях Чукотки и их трудном, встроенном в суровую природу быте.

