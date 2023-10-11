В Петербурге назвали лучшие научно-популярные фильмы

В Петербурге вечером 10 октября подвели итоги кинофестиваля «Мир знаний», о программе которого рассказывала «Фонтанка».
Гран-при международного конкурса фестиваля имени Сергея Капицы получила лента «Музыка звезд» режиссера Анастасии Зверьковой. Фильм сопоставляет исследования сотрудников Специальной астрофизической обсерватории РАН в поселке Нижний Архыз (Букино), что в Карачаево-Черкесии, с повседневной жизнью самих обитателей поселка, не задумывающихся о движении космических тел.
Гран-при российской программы забрал фильм «Пиблокто» Анастасии Шубиной и Тимофея Глинина о жителях Чукотки и их трудном, встроенном в суровую природу быте.
Лучшей режиссерской работой назвали «Тонкие поля» Дмитрия Лукьянова — о том, как московская компания, решившая создать селекционно-семеноводческий центр под Суздалем, пытается найти общий язык с сотрудниками местного Научно-исследовательского института сельского хозяйства, у которого она арендовала земли.
Лучшая операторская работа была представлена в картине «Великий поход китайских крабов», которую сняла Доминик Лоро (Бельгия). Фильм — о миграции этих животных инвазивного вида, заполонившего северную страну у моря.
Специальный приз жюри присудили фильму «Жить в голове Дерека» (Дерек Дабкоски, Иан Макклеллен, Им Джун Ким, США). Это документальная лента режиссера о самом себе: когда он собирался снимать свой выпускной фильм, на него напали, нанеся тяжелейшую черепно-мозговую травму и фактически оставив инвалидом. За время реабилитации с трудностями столкнулась его семья — жене не дали гражданство, а ее отца депортировали из страны. Но новые технологии дают ему шанс.
Также жюри популяризаторов науки удостоило специального упоминания «За вовлечение зрителя, научную важность и яркую фигуру героя» фильм Натальи Анисимовой «Охотник за метеоритами». Его герой — Тимур Крячко — посвятил свою жизнь астрономии и метеоритике.