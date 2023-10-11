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    Девушка из Кудрово заявила о домогательствах таксиста. Машину ей вызвал неизвестный доброжелатель

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    Жительница Кудрово рассказала полиции о малоприятной поездке домой из поликлиники. Таксист несколько раз предпринимал попытки склонить девушку к сексу.

    Как стало известно «Фонтанке» 10 октября, с заявлением в отдел полиции несколько дней назад обратился отец пострадавшей. Со слов дочери ему известно, что во второй половине дня 3 октября 18-летняя девушка возвращалась домой в Кудрово из поликлиники на 2-ом Муринском проспекте. Она ждала на остановке автобус, шел дождь. Неизвестный ей мужчина проявил заботу и предложил вызвать такси до дома. Девушка согласилась, добродетель со своего телефона вызвал машину, сам не поехал.

    По пути водитель неожиданно свернул в карман на Индустриальном, повернулся к пассажирке и начал ее трогать за ноги и в интимных местах. Девушка его отталкивала, вскоре водитель отвернулся и продолжил рулить.

    На ближайшем светофоре он вновь потянул к пострадавшей руки, снова получил пинок и поехал дальше. Третья попытка была еще через пару минут, пассажирка кричала, что ей нет 18-ти и пнула таксиста ногой в плечо.

    После этого он уже без приставаний довез ее до дома, девушка выскочила из машины и побежала домой, водитель сразу уехал. Пассажирка передала полиции описание мужчины, проводится проверка.

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    Комментарии 11

    mrA11 Окт 2023 в 00:57
    ставки?)
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