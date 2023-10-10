    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    3 м/с, ю-з

    761мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd99.93eur105.69

    Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных бомб

    1255
    15 комментариев

    Власти Палестины обвинили израильские войска в том, что они обстреливают территорию на севере сектора Газа фосфорными боеприпасами. Об этом заявил МИД Палестины в соцсети.

    «Израильские оккупационные власти используют запрещенный международным сообществом белый фосфор против палестинцев в районе Аль-Карама, на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

    соцсети

    Согласно протоколу к Женевской конвенции о конкретных видах обычного оружия, боеприпасы, содержащие белый фосфор, запрещены к применению.

    Ранее израильские СМИ сообщили о том, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля нашли тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПалестинаФосфорные боеприпасы
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close