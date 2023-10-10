Палестина обвинила Израиль в применении запрещенных фосфорных бомб

Власти Палестины обвинили израильские войска в том, что они обстреливают территорию на севере сектора Газа фосфорными боеприпасами. Об этом заявил МИД Палестины в соцсети.
«Израильские оккупационные власти используют запрещенный международным сообществом белый фосфор против палестинцев в районе Аль-Карама, на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
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Согласно протоколу к Женевской конвенции о конкретных видах обычного оружия, боеприпасы, содержащие белый фосфор, запрещены к применению.
Ранее израильские СМИ сообщили о том, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля нашли тела 200 убитых израильтян, в том числе около 40 детей.