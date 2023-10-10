Какие новые парки появятся в Петербурге до 2040 года

До 2040 года в Петербурге должны появиться шесть новых тематических парков, в том числе и обещанный губернатором Александром Бегловым еще в 2019 году «Тучков буян». Это следует из проекта нового генплана города, который был представлен 10 октября для прохождения антикоррупционной экспертизы.
До 2030 года (то есть в первую очередь генплана) должны появиться Армашевский сквер на улице Потапова в Красногвардейском районе, «Тучков буян» — в Петроградском районе, «Фестиваль-парк» в Петродворцовом районе на Волхонском шоссе, участок 2 (юго-западнее пересечения с Заводской дорогой), парк, пока еще безымянный, северо-западнее пересечения Камышовой и Яхтенной улиц в Приморском районе и парк «Парад садов» юго-восточнее пересечения Петербургского шоссе и Пулковского шоссе в Пушкинском районе.
До 2040 года (в расчетный срок реализации генплана) планируется обустроить тематический парк на улице Связи в Петродворцовом районе.
Кроме того, в планах еще три парка культуры и отдыха: «Озеро Долгое» в Приморском районе, линейный парк вдоль западного берега реки Волковки до 2030 года и сквер без названия вдоль реки Волковки от Балканской улицы до линии Витебской железной дороги — до 2040 года.