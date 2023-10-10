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    В Петербурге до 2040 года обещают семь новых благоустроенных пляжей

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    До 2024 года в Петербурге должны появиться семь новых благоустроенных пляжей. Это следует из проекта Генплана города, 10 октября представленного на антикоррупционную экспертизу.

    Пять пляжей появятся в Курортном районе: на Дубовой улице в Сестрорецке, там же — на участке от дамбы до Водосливного канала, на Приморском шоссе в поселках Молодежное и Смолячково. В последнем населенном пункте должны обустроить сразу два пляжа.

    Также пляж планируется обустроить в Стрельне — на побережье Финского залива по улице Нижняя дорога, южнее дома 15 и в Приморском районе — на северном берегу Финского залива в районе поселка Лисий Нос и Лахты.

    В проекте положения о территориальном планировании указано, что все семь пляжей должны появиться в расчетный срок — это означает, до 2040 года.

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