В Петербурге до 2040 года обещают семь новых благоустроенных пляжей

До 2024 года в Петербурге должны появиться семь новых благоустроенных пляжей. Это следует из проекта Генплана города, 10 октября представленного на антикоррупционную экспертизу.



Пять пляжей появятся в Курортном районе: на Дубовой улице в Сестрорецке, там же — на участке от дамбы до Водосливного канала, на Приморском шоссе в поселках Молодежное и Смолячково. В последнем населенном пункте должны обустроить сразу два пляжа.

Также пляж планируется обустроить в Стрельне — на побережье Финского залива по улице Нижняя дорога, южнее дома 15 и в Приморском районе — на северном берегу Финского залива в районе поселка Лисий Нос и Лахты.