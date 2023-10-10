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    Не хватило голосов. Россия не войдет в Совет ООН по правам человека

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    Россия не войдет в состав Совета ООН по правам человека на 2024–2026 годы. О таком решении сообщает ТАСС 10 октября.

    По данным издания, страна не набрала нужного количества голосов для избрания. За Россию отдали 83 голоса при необходимом минимуме в 97 голосов.

    От Восточной Европы в состав Совета войдут Болгария, которая набрала 160 голосов, и Албания со 123 голосами.

    Участие России в Совете по правам человека приостановили еще в апреле 2022 года. После этого РФ объявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.

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    Совет по правам человека
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