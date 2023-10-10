Не хватило голосов. Россия не войдет в Совет ООН по правам человека

Россия не войдет в состав Совета ООН по правам человека на 2024–2026 годы. О таком решении сообщает ТАСС 10 октября.



По данным издания, страна не набрала нужного количества голосов для избрания. За Россию отдали 83 голоса при необходимом минимуме в 97 голосов.

От Восточной Европы в состав Совета войдут Болгария, которая набрала 160 голосов, и Албания со 123 голосами.

Участие России в Совете по правам человека приостановили еще в апреле 2022 года. После этого РФ объявила о досрочном прекращении полномочий в СПЧ ООН.