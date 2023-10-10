На подъезде к Усть-Луге автомобиль «пнул» лежащее дерево так, что оно зашибло пешехода

Необычное ДТП произошло несколькими днями ранее в Кингисеппском районе Ленинградской области. В нем серьезно пострадал пожилой пешеход.



Около 19:20 7 октября на 7-м километре автодороги А-180 («подъездной путь к морскому торговому пути Усть-Луга») 61-летний водитель автомобиля Higer наехал на дерево, лежавшее на проезжей части, сообщили 10 октября в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. После этого дерево отлетело в 60-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

В результате пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Позже мужчина скончался в больнице.