Утечка на орбите. На МКС прохудился космический радиатор

Нештатная ситуация произошла сегодня на околоземной орбите. В одном из модулей Международной космической станции возникла техническая неисправность, сообщили 9 октября в Роскосмосе.
В лабораторном модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, рассказали в госкорпорации.
Специалисты считают, что экипажу МКС и самой станции ничего не угрожает. Основной контур терморегулирования модуля работает штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне.