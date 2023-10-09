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    Утечка на орбите. На МКС прохудился космический радиатор

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    Нештатная ситуация произошла сегодня на околоземной орбите. В одном из модулей Международной космической станции возникла техническая неисправность, сообщили 9 октября в Роскосмосе.

    В лабораторном модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, рассказали в госкорпорации.

    Специалисты считают, что экипажу МКС и самой станции ничего не угрожает. Основной контур терморегулирования модуля работает штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне.

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    Комментарии 14

    Гость09 Окт 2023 в 23:26
    луна 25... прадалжение.
    +2−0
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