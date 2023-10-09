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    «Водитель чисто психанул». На Руднева бирюзовый автобус протаранил медленную легковушку

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    Авария с бирюзовым автобусом произошла в Выборгском районе Петербурга. По словам очевидцев, торопившийся общественный транспорт встретился с неспешной легковушкой.

    Как рассказал «Фонтанке» очевидец Никита 9 октября, ДТП произошло в 21:20 на улице Руднева. Автобус не мог объехать легковушку, водитель долго сигналил.

    очевидец Никита

    Никита вел съемку, но сам момент аварии в кадр не попал. Был слышен сильный удар. Камера запечатлела уже столкнувшихся автобус и автомобиль. Пассажиры автобуса покинули салон. «Водитель чисто психанул», — прокомментировал Никита.

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