    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, с-з

    756мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd100.49eur106.01

    Слепаков*, Макаревич*, Галкин* и Шац* высказались о войне Израиля и ХАМАС

    11709
    62 комментария

    Артисты Семен Слепаков*, Максим Галкин*, телеведущий Михаил Шац* и музыкант Андрей Макаревич* поддержали военных Израиля после начала боевых действий с движением ХАМАС. Соответствующие публикации появились в их социальных сетях.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Слепаковым Семеном Сергеевичем либо касается деятельности иностранного агента Слепакова Семена Сергеевича.

    Слепаков написал: «В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас». Затем артист пожелал военным Израиля сил и мужества.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Макаревичем Андреем Вадимовичем либо касается деятельности иностранного агента Макаревича Андрея Вадимовича.

    Макаревич написал в своих соцсетях, что желает удачи «нашим бойцам», и добавил, что считает часы и дни до «нашей победы». «Пожалуйста, будьте живы», — добавил он.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича.

    Как уже писала «Фонтанка», артист Галкин опубликовал видеоролик. В нем он рассказал, что продолжает находиться в Израиле и хочет поддержать народ страны, хотя и имеет возможность улететь. «Вы не представляете, какая у меня гордость за эту маленькую страну, которая сейчас в едином порыве встала на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт», — отметил Максим Галкин.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Шацем Михаилом Григорьевичем либо касается деятельности иностранного агента Шаца Михаила Григорьевича.

    Шац опубликовал видео из центра Тель-Авива. Он рассказал, что сейчас идет настоящая война, и добавил, что будет помогать населению Израиля, чем может. «Я хочу быть здесь и помочь Израилю победить. В том, что Израиль победит, у меня нет никаких сомнений. Держитесь друг друга. Мы переживем это время», — сказал телеведущий.

    *Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ИзраильПалестинаРелоканты
    ЛАЙК28
    СМЕХ27
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 62

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    62
    close