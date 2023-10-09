Слепаков*, Макаревич*, Галкин* и Шац* высказались о войне Израиля и ХАМАС

Артисты Семен Слепаков*, Максим Галкин*, телеведущий Михаил Шац* и музыкант Андрей Макаревич* поддержали военных Израиля после начала боевых действий с движением ХАМАС. Соответствующие публикации появились в их социальных сетях.
Слепаков написал: «В истории нашего народа было немало страшных событий. Но евреи выстояли. Выстоим мы и сейчас». Затем артист пожелал военным Израиля сил и мужества.
Макаревич написал в своих соцсетях, что желает удачи «нашим бойцам», и добавил, что считает часы и дни до «нашей победы». «Пожалуйста, будьте живы», — добавил он.
Как уже писала «Фонтанка», артист Галкин опубликовал видеоролик. В нем он рассказал, что продолжает находиться в Израиле и хочет поддержать народ страны, хотя и имеет возможность улететь. «Вы не представляете, какая у меня гордость за эту маленькую страну, которая сейчас в едином порыве встала на свою защиту. Здесь стремятся попасть на фронт», — отметил Максим Галкин.
Шац опубликовал видео из центра Тель-Авива. Он рассказал, что сейчас идет настоящая война, и добавил, что будет помогать населению Израиля, чем может. «Я хочу быть здесь и помочь Израилю победить. В том, что Израиль победит, у меня нет никаких сомнений. Держитесь друг друга. Мы переживем это время», — сказал телеведущий.
*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.