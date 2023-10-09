Максим Галкин* рассказал, почему остался в Израиле

Артист Максим Галкин*, уехавший в Израиль после начала СВО и признанный в России иноагентом, в социальных сетях рассказал, что осознанно остается в Израиле вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми, которые сейчас учат иврит в школе.



Он отметил, что мог бы выбрать для жизни любую европейскую страну, но семья хотела жить именно в Израиле и гордится тем, что сейчас находится там.