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    Максим Галкин* рассказал, почему остался в Израиле

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича.

    Артист Максим Галкин*, уехавший в Израиль после начала СВО и признанный в России иноагентом, в социальных сетях рассказал, что осознанно остается в Израиле вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми, которые сейчас учат иврит в школе.

    Он отметил, что мог бы выбрать для жизни любую европейскую страну, но семья хотела жить именно в Израиле и гордится тем, что сейчас находится там.

    Ранее Галкин* писал, каким для него было утро палестино-израильского конфликта.

    * Максим Галкин признан в России иноагентом

    Около семи утра 7 октября движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль, а на территорию страны вторглись десятки палестинцев. Минобороны Израиля мобилизовало резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за сегодняшнее нападение «цену, которой не знал».

    С поддержкой Израиля выступили западные страны. МИД России призвал палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, проявлению необходимой сдержанности. С таким же призывом выступило дипломатическое ведомство Саудовской Аравии. К урегулированию конфликта присоединился Египет.

    Палестинскую группировку поддержали ливанское движение «Хезболла» и Иран. В Иране официально праздновали нападение ХАМАСА и поздравляли движение с успешной операцией.

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