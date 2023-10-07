Максим Галкин* рассказал, с чего для него началась война в Израиле

Артист Максим Галкин*, уехавший в Израиль после начала СВО и признанный в России иноагентом, рассказал в соцсетях, каким для него было утро палестино-израильского конфликта 7 октября.



«Сегодня в 6.30 мы проснулись от сирен…» — написал он под фотографией с флагом Израиля на фоне неба и пейзажа.