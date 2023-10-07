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    Максим Галкин* рассказал, с чего для него началась война в Израиле

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    68 комментариев
    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Галкиным Максимом Александровичем либо касается деятельности иностранного агента Галкина Максима Александровича

    Артист Максим Галкин*, уехавший в Израиль после начала СВО и признанный в России иноагентом, рассказал в соцсетях, каким для него было утро палестино-израильского конфликта 7 октября.

    «Сегодня в 6.30 мы проснулись от сирен…» — написал он под фотографией с флагом Израиля на фоне неба и пейзажа.

    «Тяжелое время для Израиля. Соболезнования погибшим и их семьям! Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!» — заключил Галкин.

    О том, какой будет реакция Максима Галкина на начало войны на новой родине, подшучивали российские патриоты и медиаинфлюенсеры.

    Как еще обсуждали эскалацию арабо-израильского конфликта в России 7 октября — в материале «Фонтанки».

    * Максим Галкин признан в России иноагентом

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    Комментарии 65

    Гость07 Окт 2023 в 21:59
    По галькину 6.21 скучает
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