«Ужас, просто ужас» и рассуждения о гражданской войне в США. Как в России отреагировали на эскалацию в Израиле

Фото: Tsafrir Abayov / AP/TASS Поделиться Поделиться





Утро 7 октября встряхнуло новостную повестку в России, мирно начинавшуюся поздравлениями с днем рождения президента Владимира Путина. Пока Анастасия Ивлеева советовала подписчикам тыквенный латте, а Тина Канделаки восхищалась сотрудниками телевидения, работающими по субботам, — политические инфлюенсеры вели пристальное наблюдение за событиями в Израиле, снабжая публикации страшными кадрами пожаров, издевательств ХАМАСа над израильскими военными, бегства мирных жителей и прорыва границы обычным бульдозером.

Многие проводили параллель между нынешними событиями и войной Судного дня, начавшейся практически день в день 50 лет назад (об этом как раз вышел, в том числе и на российских экранах, фильм «Голда» — о единственной женщине — премьере Израиля Голде Меир с Хелен Миррен в заглавной роли).

Среди тех, кто заметил символичность выбора даты, — привычно резкий в своих рассуждениях зампред совбеза России и первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев. В его телеграм-канале появился пост, в котором он заявил, что произошедшего «можно было ожидать», и попрекнул США и их союзников.



«Но вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа. Что может остановить маниакальную страсть Америки поджигать конфликты повсюду на планете? Видимо, только гражданская война на территории США», — написал он.

Телеведущий Антон Красовский также апеллировал к дате и фильму: «Никогда войн не было и вот — опять. Как говорила русская дворянка Хелен Миррен в фильме «Голда» (это не про 90-е): от русских одни страдания».

Без сарказма не обошлась и Маргарита Симоньян.

«Страна, которая не воюет со своими соседями, опять воюет со своими соседями. Ждем исхода русских пацифистов. Впрочем, не, не ждем», — написала она.

«Макаревич* обязан немедленно выступить с пацифистским заявлением и критикой правительства Израиля, чтобы не прогибаться под изменчивый мир», — пофантазировал первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ, автор учебника по истории для школьников Армен Гаспарян.



По российским эмигрантам прошелся и писатель Захар Прилепин: «В Израиле объявлен расширенный призыв резервистов. Объявлено состояние "готовности к войне". Без злорадства: а Максима Галкина** могут призвать? Он на год меня моложе. Волнуемся».

Заполнен публикациями об израильско-палестинском конфликте канал иноагента Александра Невзорова***.

Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Невзоров Александр Глебович либо касается деятельности иностранного агента Невзоров Александр Глебович.

«Прославленный «Железный купол» (суперсистема ПВО) Израиля, увы, пропустила ракеты палестинских дикарей, — написал он, показывая на видео разрушенный жилой дом в Тель-Авиве. — Примечательно, что беда Израиля необычайно возбудила российскую пропаганду. Военкоры и патриоты не скрывают ликования и злорадства. Счастье русских патриотов понятно. Дело в том, что ХАМАС восхищается тоталитарной Россией, ненавидит Украину и обожает "духовность и скрепы"».



Живой эмоцией отличилась Ксения Собчак.

«Ужас, просто ужас», — написала она коротко в своем канале «Кровавая барыня». Позже появилась еще одна публикация с личным отношением к теме.

«У меня же туда уехало много друзей — быстро получили израильский паспорт, — написала она. — Теперь мне шлют фотографии детей в каске на границе. Резервистов тоже призывают. Убежали от российской мобилизации в мобилизацию израильскую. Но там и отношение к каждому солдату — это отдельная тема».



Еще один «голос ДНР», министр госбезопасности республики — Александр Ходаковский — заявил, что его «переполняет горечь от того, что творится в Израиле под возгласы "Аллах Акбар"» — несмотря на политику и позицию израильского руководства по отношению к СВО.



«Сейчас это не так и важно, — заключил он. — Там сейчас нет политики, а есть глубинное, человеческое. Сразу возникают ассоциации со страницами нашей истории, когда радикальный ислам выпускал своё смертоносное жало. А теперь вернёмся к теме мигрантов. Смотрите и мотайте на ус: это вполне может ждать и нас».

Проанализировать ситуацию попробовал политик и публицист, депутат Госдумы Михаил Делягин.

«За палестинским наступлением, думаю, стоит Англия, не позволяющая США сорвать грандиозный джекпот на примирении Саудовской Аравии и Израиля, — предположил он. — Ничего личного, только бизнес, — и, может, чуть-чуть традиционной расистской ненависти к евреям времён Второй мировой, которую никто и нигде не забыл. + уже долгая англо-американская криптовойна».

Поскольку пост был написан до того, как о войне в Израиле высказалось Министерство иностранных дел, политик пошутил, что, похоже, российский МИД — «единственное место в сегодняшнем мире, где соблюдают шаббат». Но вскоре пост пришлось обновлять.



Позицию министерства репостнула его официальный представитель Мария Захарова. В официальном заявлении говорилось, что «нынешнюю масштабную эскалацию обстановки» в МИДе России расценивают как «очередное крайне опасное проявление замкнутого круга насилия». И призывают «палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня».

Военные аналитики, в свою очередь, пытались объяснить внезапные успехи боевиков ХАМАСа. И те вызывали у них подозрение. В частности, вице-спикера Мосгордумы Андрея Медведева заинтересовала публикация, где говорилось, что нападавшие применили ПЗРК «Игла».

«Интересно как? — удивился он. — Вообще, сейчас один из главных вопросов, откуда у палестинцев столько оружия. Кто их надоумил кидать сбросы с коптеров? Разговоры о том, что с Украины оружие уходит на Ближний Восток, шли давно. Были и публикации. Были и заявления — хоть и весьма осторожные — сотрудников западных разведок. Наши спецслужбы говорили, что исламисты нарабатывают опыт на Украине (ха-ха, кремлёвская пропаганда, слышали мы в ответ). Ну ок. Да, на фоне этого израильские спецслужбы были сильно затянуты во внутриполитический кризис. И проспали. Но это не отменяет вопроса «откуда дровишки?». Когда израильская армия доберется до складов палестинцев, будет очень интересно. Очень. Нормально, короче, бандеровцы отблагодарили Израиль за поддержку».



Военный журналист Евгений Поддубный, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, написал и о заимствовании методов:

«Такое ощущение, что пока боевики ХАМАСа изучали опыт СВО в части применения мобильных резервов, организации разведки и огневого поражения с применением дешевых коммерческих БПЛА и противодействия бронетехнике противника ограниченными средствами, командование ЦАХАЛ в полном составе играло в гольф».

А Яков Кедми, бывший израильский госдеятель, дипломат, специализировавшейся на связях с евреями на постсоветском пространстве и частый гость передач Владимира Соловьева, рассудил:



«Экспортный потенциал разрекламированных израильских танков "Меркава" сегодня летит в тартарары, особенно после видео уничтожения танка дроном, путем сброса боезаряда. Сегодня минимум три танка "Меркава" ХАМАСом уничтожены, более семи поселков в секторе Газа израильская армия не контролирует, война идет на правилах палестинцев».



Военное вторжение на территорию Израиля началось в 06:30 утра 7 октября. Израиль ответил серией ракетных ударов по сектору Газа. Количество жертв уже исчисляется сотнями. Израиль говорит о 100 убитых и больше чем о 900 раненых; Хамас приводит цифры своих потерь — почти 200 убитых, 1600 раненых. «Фонтанка» собрала последнюю информацию по ситуации. * Андрей Макаревич признан в России иноагентом. ** Максим Галкин признан в России иноагентом. ***Александр Невзоров признан в России иноагентом.