В Барнауле женщина с ножом не выпускала скорую помощь из квартиры, требуя сделать укол

Суд в Барнауле рассмотрит уголовное дело о незаконном лишении свободы бригады скорой медицинской помощи. Из своей квартиры их отказалась выпускать 30-летняя местная жительница, которая очень хотела получить нужный ей препарат. Подробности 9 октября сообщает прокуратура Алтайского края.
По предварительной информации, медиков в свою квартиру женщина вызвала в нетрезвом состоянии. Попросила сделать ей инъекцию лекарственного средства, но показаний к этому не было. Бригада ответила отказом и собралась на выход, но хозяйка квартиры преградила выход, угрожая врачу и фельдшеру ножом.
Действия обвиняемой квалифицированы по п.п. «г, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.