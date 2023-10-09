В Барнауле женщина с ножом не выпускала скорую помощь из квартиры, требуя сделать укол

Суд в Барнауле рассмотрит уголовное дело о незаконном лишении свободы бригады скорой медицинской помощи. Из своей квартиры их отказалась выпускать 30-летняя местная жительница, которая очень хотела получить нужный ей препарат. Подробности 9 октября сообщает прокуратура Алтайского края.



По предварительной информации, медиков в свою квартиру женщина вызвала в нетрезвом состоянии. Попросила сделать ей инъекцию лекарственного средства, но показаний к этому не было. Бригада ответила отказом и собралась на выход, но хозяйка квартиры преградила выход, угрожая врачу и фельдшеру ножом.

