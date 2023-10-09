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    Больше тысячи деревьев повалило на дороги Ленобласти

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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    За минувшие выходные, 7–8 октября, с дорог Ленинградской области убрали более тысячи поваленных деревьев. Работать пришлось круглосуточно.

    В общей сложности с региональных дорог Ленобласти за два дня увезли 1037 упавших деревьев, сообщили 9 октября в дорожном комитете региона. Сильнее всего досталось западной части области, особенно Сланцевскому району. Впечатлений от уборки в Выборгском и Приозерском районах добавил выпавший снег, хоть он и быстро растаял.

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    На ближайшие дни, до среды, синоптики обещают в Ленобласти дождь и снег, а температура будет держаться в районе нуля градусов.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти

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