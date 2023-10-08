Месячная норма осадков за неделю и другие рекорды. Петербург начал октябрь с природных достижений

Первую неделю октября Петербург активно атаковали циклоны. Это привело к тому, что к утру 8 октября осадков в городе выпало 119 процентов от нормы. Об этом в воскресенье рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.



По словам Леуса, один лишь циклон под именем «Патрик» накануне, 7 октября, принес городу 20 миллиметров осадков. За ночь он же «подарил» еще 17 мм . Таким образом, с начала месяца на город вылилось 75 мм осадков, а сухим был лишь один день.

