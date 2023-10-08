Месячная норма осадков за неделю и другие рекорды. Петербург начал октябрь с природных достижений

Первую неделю октября Петербург активно атаковали циклоны. Это привело к тому, что к утру 8 октября осадков в городе выпало 119 процентов от нормы. Об этом в воскресенье рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам Леуса, один лишь циклон под именем «Патрик» накануне, 7 октября, принес городу 20 миллиметров осадков. За ночь он же «подарил» еще
Но этот октябрь — не самый влажный в истории Петербурга. Рекордным стал 1984 год, тогда только за начало октября выпало
Что касается первого снега, то он выпал «почти на декаду ранее средней многолетней даты», отмечает Михаил Леус. По его словам, в нынешнем веке снег обычно выпадает не раньше 17 октября.
При этом месяц пока достаточно теплый — средняя температура воздуха на данный момент превышает климатическую норму на 2 градуса.
Напомним, в ночь на 8 октября в Петербург пришла стихия. О том, как устраняли последствия, читайте здесь.