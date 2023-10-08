    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как -1

    3 м/с, сев

    743мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd100.49eur106.01

    Месячная норма осадков за неделю и другие рекорды. Петербург начал октябрь с природных достижений

    6429
    обсудить

    Первую неделю октября Петербург активно атаковали циклоны. Это привело к тому, что к утру 8 октября осадков в городе выпало 119 процентов от нормы. Об этом в воскресенье рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    По словам Леуса, один лишь циклон под именем «Патрик» накануне, 7 октября, принес городу 20 миллиметров осадков. За ночь он же «подарил» еще 17 мм. Таким образом, с начала месяца на город вылилось 75 мм осадков, а сухим был лишь один день.

    Но этот октябрь — не самый влажный в истории Петербурга. Рекордным стал 1984 год, тогда только за начало октября выпало 150 мм осадков.

    Что касается первого снега, то он выпал «почти на декаду ранее средней многолетней даты», отмечает Михаил Леус. По его словам, в нынешнем веке снег обычно выпадает не раньше 17 октября.

    При этом месяц пока достаточно теплый — средняя температура воздуха на данный момент превышает климатическую норму на 2 градуса.

    Напомним, в ночь на 8 октября в Петербург пришла стихия. О том, как устраняли последствия, читайте здесь.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Погода в ПетербургеПогодаОсень
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close