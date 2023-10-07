    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, вос

    730мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd100.49eur106.01

    ВЦИОМ спросил граждан про Путина

    2053
    24 комментария

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в день рождения Владимира Путина, 7 октября, опубликовал данные опроса об оценках деятельности президента России.

    ВЦИОМ выяснил, каким россияне представляют действующего главу государства. Согласно результатам опроса, в глазах сограждан Владимир Путин — спокойный (89%), активный, энергичный (87%), волевой, решительный (86%) и мудрый (80%). Почти три четверти опрошенных характеризуют главу государства как честного, порядочного (74%) и справедливого (73%).

    По мнению 7 из 10 россиян, Владимир Путин много делает для страны и людей (72%). Не согласны с этим 21%.

    Напомним, сегодня Владимиру Путину исполнился 71 год, и это 20-й день рождения, который он отмечает на посту президента России.

    У Путина праздник будет рабочим — как сообщает ТАСС, российский лидер вместе с главами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым примет участие в торжественной церемонии по случаю начала поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном

    По теме

    ПутинВЦИОМ
    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 24

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    24
    close