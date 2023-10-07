ВЦИОМ спросил граждан про Путина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в день рождения Владимира Путина, 7 октября, опубликовал данные опроса об оценках деятельности президента России.

ВЦИОМ выяснил, каким россияне представляют действующего главу государства. Согласно результатам опроса, в глазах сограждан Владимир Путин — спокойный (89%), активный, энергичный (87%), волевой, решительный (86%) и мудрый (80%). Почти три четверти опрошенных характеризуют главу государства как честного, порядочного (74%) и справедливого (73%).



По мнению 7 из 10 россиян, Владимир Путин много делает для страны и людей (72%). Не согласны с этим 21%.