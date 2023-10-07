В «Авроре» состоится премьера фильма-победителя Каннского фестиваля «Анатомия падения»

В субботу, 7 октября, в кинотеатре «Аврора» пройдет премьерный показ фильма «Анатомия падения». В России его выпускает независимый дистрибьютор «Про:взгляд».
«Анатомия падения» — французский психологический триллер режиссера Жюстин Трие, одной из самых заметных постановщиц современного французского кино. По сюжету, успешная писательница Сандра Войтер обвиняется в убийстве мужа. Однако не все так просто: чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Шаг за шагом выясняется, какая же драма разыгралась в отдаленном шале во французских Альпах.
Критики, обласкавшие картину, сравнивают её по накалу страстей с «Основным инстинктом» Пола Верховена и «Исчезнувшей» Финчера, а детективная интрига, по их словам, выдержана в лучших традициях Хичкока. Однако сама режиссер скорее считает, что это фильм про отношения в паре, похожий на «Сцены из супружеской жизни» Бергмана и «Брачную историю» Баумбаха.
«Анатомия падения» также была замечена на фестивалях: в этом году она получила Золотую ветвь на Каннском кинофестивале как лучший фильм. Кроме того, картина номинирована на «Оскар» в четырех номинациях, в том числе в главной.
В «Авроре» фильм представит психоаналитик Михаил Соболев.
В широкий прокат фильм выходит только 19-го октября.
18+
Матвей Пирогов