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    В «Авроре» состоится премьера фильма-победителя Каннского фестиваля «Анатомия падения»

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    В субботу, 7 октября, в кинотеатре «Аврора» пройдет премьерный показ фильма «Анатомия падения». В России его выпускает независимый дистрибьютор «Про:взгляд».

    «Анатомия падения» — французский психологический триллер режиссера Жюстин Трие, одной из самых заметных постановщиц современного французского кино. По сюжету, успешная писательница Сандра Войтер обвиняется в убийстве мужа. Однако не все так просто: чем дальше ведется расследование, тем больше всплывает подозрительных обстоятельств. Шаг за шагом выясняется, какая же драма разыгралась в отдаленном шале во французских Альпах.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Критики, обласкавшие картину, сравнивают её по накалу страстей с «Основным инстинктом» Пола Верховена и «Исчезнувшей» Финчера, а детективная интрига, по их словам, выдержана в лучших традициях Хичкока. Однако сама режиссер скорее считает, что это фильм про отношения в паре, похожий на «Сцены из супружеской жизни» Бергмана и «Брачную историю» Баумбаха.

    «Анатомия падения» также была замечена на фестивалях: в этом году она получила Золотую ветвь на Каннском кинофестивале как лучший фильм. Кроме того, картина номинирована на «Оскар» в четырех номинациях, в том числе в главной.

    В «Авроре» фильм представит психоаналитик Михаил Соболев.

    В широкий прокат фильм выходит только 19-го октября.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: предоставлено организаторами

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