В Петербурге оштрафовали кинотеатр за показ десятой части «Форсажа» без прокатного удостоверения

ООО «Синема 78», владелец кинотеатра «Киноград» на Пражской улице в Петербурге, получило штраф в размере 50 тысяч рублей за показ фильма «Форсаж-10» без прокатного удостоверения. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что показ проходил 23 июня текущего года. Представитель общества в суд не явился. «Синема 78» признано виновным в правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 14.58 КоАП РФ — «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения».