В Петербурге оштрафовали кинотеатр за показ десятой части «Форсажа» без прокатного удостоверения

ООО «Синема 78», владелец кинотеатра «Киноград» на Пражской улице в Петербурге, получило штраф в размере 50 тысяч рублей за показ фильма «Форсаж-10» без прокатного удостоверения. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Отмечается, что показ проходил 23 июня текущего года. Представитель общества в суд не явился. «Синема 78» признано виновным в правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 14.58 КоАП РФ — «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения».
Ранее «Синема 78» уже штрафовали за прокат фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Тогда ООО свою вину признало и попросило учесть, что компания является малым предприятием с незначительным оборотом. В итоге мировой судья назначил штраф в 25 тысяч рублей.