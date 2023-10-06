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    В Петербурге оштрафовали кинотеатр за показ десятой части «Форсажа» без прокатного удостоверения

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    ООО «Синема 78», владелец кинотеатра «Киноград» на Пражской улице в Петербурге, получило штраф в размере 50 тысяч рублей за показ фильма «Форсаж-10» без прокатного удостоверения. Об этом 6 октября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Отмечается, что показ проходил 23 июня текущего года. Представитель общества в суд не явился. «Синема 78» признано виновным в правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 14.58 КоАП РФ — «Осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения».

    Ранее «Синема 78» уже штрафовали за прокат фильма «Стражи Галактики. Часть 3». Тогда ООО свою вину признало и попросило учесть, что компания является малым предприятием с незначительным оборотом. В итоге мировой судья назначил штраф в 25 тысяч рублей.

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