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    В Адмиралтейском районе строительные леса обрушились на спортивную площадку

    2013
    2 комментария

    В Адмиралтейском районе строительные леса обрушились на спортивную площадку. Это произошло вечером 5 октября на Бронницкой, 36.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Как передает корреспондент «Фонтанки», на место прибыли сотрудники МЧС. Они установили ограждения и демонтировали конструкции, которые потенциально могут быть аварийными. Также к месту происшествия вызвали рабочих, которые работали на лесах.

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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    В аварийно-диспетчерской службе ЖКС Адмиралтейского района рассказали, что на фасаде дома проводились ремонтные работы, но на момент обрушения конструкции там никого не было. Пострадавших нет. «Фонтанка» также направила запрос в пресс-службу Адмиралтейского района.

    Из-за обрушения строительных лесов временно погасло наружное освещение на четной стороне набережной Обводного канала. Как сообщили «Фонтанке» в «Ленсвете», в 21:14 была получена заявка на поврежденные линии, их обесточили.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    Прибывшая на место бригада удостоверилась, что линии наружного освещения в норме. С 21:46 фонари работают в штатном режиме.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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