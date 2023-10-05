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    Петербуржец лишился яхты за долги по алиментам

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    Равнодушие к сыну стоило жителю Петербурга яхты. Мужчина накопил долг по алиментам почти в 400 тысяч рублей и не спешил его выплачивать.

    Судебным приставам Выборгского района поступило исполнительное производство о взыскании долга по алиментам с 53-летнего жителя города, сообщает 5 октября пресс-служба УФССП по Петербургу. Мужчина не выплачивал средства на содержание сына более 19 месяцев, накопив задолженность в 380 тысяч рублей. Принятые в отношении него меры на неплательщика не подействовали, и тогда приставы выяснили, что в собственности петербуржца имеется яхта, которая находится на хранении на территории яхт-клуба.

    Приставы из отделов по Кронштадтскому и Курортному районам по поручению коллег наведались в форт «Константин», где располагается яхт-клуб, обнаружили имущество и составили акт описи и ареста. Хозяин яхты поспешил приехать на место и был крайне огорчен арестом яхты. Объяснить, почему не платил алименты, мужчина не смог.

    После проведения оценки яхту реализуют в счет погашения долга.

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    ПетербургСудебные приставыАлиментщикДолги по алиментам
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