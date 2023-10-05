Петербуржец лишился яхты за долги по алиментам

Равнодушие к сыну стоило жителю Петербурга яхты. Мужчина накопил долг по алиментам почти в 400 тысяч рублей и не спешил его выплачивать.



Судебным приставам Выборгского района поступило исполнительное производство о взыскании долга по алиментам с 53-летнего жителя города, сообщает 5 октября пресс-служба УФССП по Петербургу. Мужчина не выплачивал средства на содержание сына более 19 месяцев, накопив задолженность в 380 тысяч рублей. Принятые в отношении него меры на неплательщика не подействовали, и тогда приставы выяснили, что в собственности петербуржца имеется яхта, которая находится на хранении на территории яхт-клуба.