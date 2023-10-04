Адвокат Чубайса не подтвердила смену имени своего клиента

Адвокат экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса не подтвердила смену им имени на Моше Израилевича, передает 4 октября РИА Новости.



Агентство напоминает, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем Чубайс «удрал» и прячется в другой стране. Путин также рассказал, что ему показывали «какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич».



«Мне о смене имени ничего не известно», — заявила агентству адвокат Чубайса Ольга Козырева.



Напомним, о проблемах в АО «Роснано» говорили давно, в том числе и президент России. Но слово «банкротство» прозвучало только 3 октября, «Фонтанка» писала об этом.

