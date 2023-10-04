Адвокат Чубайса не подтвердила смену имени своего клиента

Адвокат экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса не подтвердила смену им имени на Моше Израилевича, передает 4 октября РИА Новости.
Агентство напоминает, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем Чубайс «удрал» и прячется в другой стране. Путин также рассказал, что ему показывали «какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моша Израилевич».
«Мне о смене имени ничего не известно», — заявила агентству адвокат Чубайса Ольга Козырева.
Напомним, о проблемах в АО «Роснано» говорили давно, в том числе и президент России. Но слово «банкротство» прозвучало только 3 октября, «Фонтанка» писала об этом.
«Исполнение обязательств за счет собственных средств объективно невозможно», — говорится в отчете компании.
А в среду ситуацию прокомментировали в Кремле. Меры по оздоровлению «Роснано» принимаются внутри корпорации и правительством, однако финансовая дыра «слишком большая» — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.