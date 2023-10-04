Верховный суд отказал в праве сделать МРТ без направления врача

Пациент может сделать МРТ только по направлению лечащего врача и только в той клинике, что указана в этом направлении. Так решил Верховный суд 4 октября, сообщило Агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Обратившийся в высшую инстанцию россиянин страдает от болей в спине. Но в клинике, указанной в направлении лечащего врача, требовалось ждать исследования. Он отправился в частную клинику, чтобы сделать его быстрее. Но поскольку в направлении значилась другая медицинская организация, ему пришлось оплатить прием врача снова, чтобы получить направление на диагностику и, наконец, сделать МРТ.

Пациент подал административный иск в Верховный суд РФ, в котором оспаривал пункт 14 правил проведения рентгенологических исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 09.06.2020 № 560н , потому что эта норма «препятствует конкуренции в сфере платной медицины, разводит волокиту и не дает ему права выбора».

«По неизвестной причине оказывать платные медуслуги без указания наименования клиники нельзя. Мы приходим к тому, что пациент нерационально использует свое время на согласование медучреждения с лечащим врачом. Лечение в итоге затягивается. Данный пункт правил «перекочевал» из бесплатной медицины, но мой доверитель считает, что распространять их на платную медицину — неправильно», — цитирует представителя истца Марию Сергееву РАПСИ.

Пациент в данном случае не лишается выбора, считает представитель Минздрава Александр Шустов. В суде он пояснял, что требование обоснованное, поскольку врачи осознанно указывают в направлении клинику — аппараты МРТ разные, и не всякий подходит для необходимого исследования. «Также важно понимать, что у данного исследования есть противопоказания, которые могут нести угрозу здоровью. Например, если у человека есть металлические пластины в теле», — заявил Шустов. Верховный суд РФ в исковом заявлении отказал, истец будет обжаловать это решение.