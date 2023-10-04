    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 9

    0 м/с, штиль

    752мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd99.46eur104.3

    Верховный суд отказал в праве сделать МРТ без направления врача

    7632
    48 комментариев

    Пациент может сделать МРТ только по направлению лечащего врача и только в той клинике, что указана в этом направлении. Так решил Верховный суд 4 октября, сообщило Агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

    Обратившийся в высшую инстанцию россиянин страдает от болей в спине. Но в клинике, указанной в направлении лечащего врача, требовалось ждать исследования. Он отправился в частную клинику, чтобы сделать его быстрее. Но поскольку в направлении значилась другая медицинская организация, ему пришлось оплатить прием врача снова, чтобы получить направление на диагностику и, наконец, сделать МРТ.

    Пациент подал административный иск в Верховный суд РФ, в котором оспаривал пункт 14 правил проведения рентгенологических исследований, утвержденных приказом Минздрава России от 09.06.2020 № 560н, потому что эта норма «препятствует конкуренции в сфере платной медицины, разводит волокиту и не дает ему права выбора».

    «По неизвестной причине оказывать платные медуслуги без указания наименования клиники нельзя. Мы приходим к тому, что пациент нерационально использует свое время на согласование медучреждения с лечащим врачом. Лечение в итоге затягивается. Данный пункт правил «перекочевал» из бесплатной медицины, но мой доверитель считает, что распространять их на платную медицину — неправильно», — цитирует представителя истца Марию Сергееву РАПСИ.

    Пациент в данном случае не лишается выбора, считает представитель Минздрава Александр Шустов. В суде он пояснял, что требование обоснованное, поскольку врачи осознанно указывают в направлении клинику — аппараты МРТ разные, и не всякий подходит для необходимого исследования. «Также важно понимать, что у данного исследования есть противопоказания, которые могут нести угрозу здоровью. Например, если у человека есть металлические пластины в теле», — заявил Шустов.

    Верховный суд РФ в исковом заявлении отказал, истец будет обжаловать это решение.

    Полгода назад высшая судебная инстанция отказала в таком же иске по поводу прохождения УЗИ. «Фонтанка» тогда объясняла, что любые исследования — не только УЗИ, но и рентген, КТ, МРТ могут проводиться только по назначению врача.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ31
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 48

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    48
    close