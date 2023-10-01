В Петербурге скончался священник, жестко критиковавший РПЦ в Интернете. Его сбил электросамокат

Иеромонах Русской православной церкви за границей Валентин Соломаха, известный как автор живого журнала «kalakazo», скончался 29 сентября в Петербурге. Сообщение о смерти появилось в блоге «Калаказо» 1 октября. Около двух месяцев назад иеромонаха сбил самокатчик. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, там ему была проведена операция.



«В начале августа, после столкновения с электросамокатчиком был госпитализирован с гематомой головного мозга. Без сознания. Была тяжёлая хирургическая операция. Потом пришёл в сознание», — рассказал в своем блоге в ВК священник Альвиан Тхелидзе.

