В Петербурге скончался священник, жестко критиковавший РПЦ в Интернете. Его сбил электросамокат

Иеромонах Русской православной церкви за границей Валентин Соломаха, известный как автор живого журнала «kalakazo», скончался 29 сентября в Петербурге. Сообщение о смерти появилось в блоге «Калаказо» 1 октября. Около двух месяцев назад иеромонаха сбил самокатчик. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, там ему была проведена операция.
«В начале августа, после столкновения с электросамокатчиком был госпитализирован с гематомой головного мозга. Без сознания. Была тяжёлая хирургическая операция. Потом пришёл в сознание», — рассказал в своем блоге в ВК священник Альвиан Тхелидзе.
На протяжении последних лет Валентин Соломаха считался одним из самых влиятельных людей в петербургских епархиальных кругах, не мотря на то, что он не был клириком епархии. Его блог затрагивал все острые вопросы, связанные с РПЦ, от взаимоотношений между иерархами церкви до передачи ей Исаакиевского собора. Последнюю инициативу Соломаха нещадно критиковал, называя «прохиндиадой».