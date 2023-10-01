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    В Петербурге скончался священник, жестко критиковавший РПЦ в Интернете. Его сбил электросамокат

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    14 комментариев

    Иеромонах Русской православной церкви за границей Валентин Соломаха, известный как автор живого журнала «kalakazo», скончался 29 сентября в Петербурге. Сообщение о смерти появилось в блоге «Калаказо» 1 октября. Около двух месяцев назад иеромонаха сбил самокатчик. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу, там ему была проведена операция.

    «В начале августа, после столкновения с электросамокатчиком был госпитализирован с гематомой головного мозга. Без сознания. Была тяжёлая хирургическая операция. Потом пришёл в сознание», — рассказал в своем блоге в ВК священник Альвиан Тхелидзе.

    На протяжении последних лет Валентин Соломаха считался одним из самых влиятельных людей в петербургских епархиальных кругах, не мотря на то, что он не был клириком епархии. Его блог затрагивал все острые вопросы, связанные с РПЦ, от взаимоотношений между иерархами церкви до передачи ей Исаакиевского собора. Последнюю инициативу Соломаха нещадно критиковал, называя «прохиндиадой».

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    ЭлектросамокатДТП с электросамокатомСвященник
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 14

    kleon91101 Окт 2023 в 18:33
    Ох ты, мать честна. Его ЖЖ живёт у меня в специальной вкладке браузера, всегда читал с интересом.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 18:32
    "заказали" батюшку.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 18:23
    Щас попробую отгадать - Петров!? Или, все-таки Боширов?
    +0−0
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