Над Смоленской областью уничтожили пять беспилотников

Пять беспилотных летательных аппарата были сбиты и подавлены над территорией Смоленской области. Об этом 1 октября рассказал глава региона Василий Анохин. Отмечается, что были зафиксированы несколько атак.



«Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале.



Информацию о пяти беспилотниках и попытке атаки дает и Минобороны России.



Это второе за день сообщение об уничтоженных беспилотниках над Смоленской областью. Первое поступило от официальных лиц в десятом часу утра. Утром также сообщалось о попытке атаки в Краснодарском крае.

