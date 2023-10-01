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    Над Смоленской областью уничтожили пять беспилотников

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    Пять беспилотных летательных аппарата были сбиты и подавлены над территорией Смоленской области. Об этом 1 октября рассказал глава региона Василий Анохин. Отмечается, что были зафиксированы несколько атак.

    «Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор Смоленской области в своем телеграм-канале.

    Информацию о пяти беспилотниках и попытке атаки дает и Минобороны России.

    Это второе за день сообщение об уничтоженных беспилотниках над Смоленской областью. Первое поступило от официальных лиц в десятом часу утра. Утром также сообщалось о попытке атаки в Краснодарском крае.

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    Комментарии 1

    Гость01 Окт 2023 в 12:25
    Продолжение следует ...
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