Петербург в тылу циклона. Первый день октября будет прохладным и дождливым

Воскресенье, 1 октября, в Петербурге окажется прохладным. Синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра и умеренных дождях.



Температура воздуха днем прогреется до плюс 16 градусов. Неприятные ощущения может принести ветер, который будет дуть с юго-запада и запада, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».



«Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием тыловой, более холодной части циклонического вихря, смещающегося к востоку вдоль арктического побережья Европейской России», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Как результат — небо, затянутое облаками, и кратковременные дожди.

