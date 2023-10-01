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    Петербург в тылу циклона. Первый день октября будет прохладным и дождливым

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    3 комментария

    Воскресенье, 1 октября, в Петербурге окажется прохладным. Синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра и умеренных дождях.

    Температура воздуха днем прогреется до плюс 16 градусов. Неприятные ощущения может принести ветер, который будет дуть с юго-запада и запада, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    «Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием тыловой, более холодной части циклонического вихря, смещающегося к востоку вдоль арктического побережья Европейской России», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Как результат — небо, затянутое облаками, и кратковременные дожди.

    Понижение температуры воздуха, которое началось еще 30 сентября, станет заметнее.

    Согласно прогнозам синоптиков, начало рабочей недели также будет сопровождаться дождями. Теплее 2 октября не станет — воздух прогреется максимум до плюс 15 градусов.

    Напомним, что с начала недели в городе стартует период периодического протапливания.

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    Комментарии 3

    Гость01 Окт 2023 в 10:24
    Петербург делает с циклоном что хочет, то в тыл ему зайдёт, то..- с фронта..)
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 10:14
    Слепошарые синоптики.
    +0−0
    Гость01 Окт 2023 в 10:10
    А тогда каким будет второй день? Теплым и солнечным??
    +0−0
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