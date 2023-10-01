Петербург в тылу циклона. Первый день октября будет прохладным и дождливым

Воскресенье, 1 октября, в Петербурге окажется прохладным. Синоптики предупреждают о возможных сильных порывах ветра и умеренных дождях.
Температура воздуха днем прогреется до плюс 16 градусов. Неприятные ощущения может принести ветер, который будет дуть с юго-запада и запада, предупреждает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
«Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием тыловой, более холодной части циклонического вихря, смещающегося к востоку вдоль арктического побережья Европейской России», — объясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Как результат — небо, затянутое облаками, и кратковременные дожди.
Понижение температуры воздуха, которое началось еще 30 сентября, станет заметнее.
Согласно прогнозам синоптиков, начало рабочей недели также будет сопровождаться дождями. Теплее 2 октября не станет — воздух прогреется максимум до плюс 15 градусов.
Напомним, что с начала недели в городе стартует период периодического протапливания.