В Петербурге объявлена дата начала периодического протапливания

С начала октября в Петербурге стартует периодическое протапливание. Произойдет это в понедельник, 2-го числа, сообщает пресс-служба администрации города 29 сентября.
Соответствующее распоряжение уже подписано комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.
«Подготовка к регулярному протапливанию зданий завершается», — цитирует пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова. Градоначальник отметил, что в первую очередь речь пойдет о «социально значимых учреждениях», а также жилых домах.
Включение теплоснабжения будет проходить постепенно с полудня 2 октября. Начнут с детских садов, школ и медицинских учреждений.
В жилых домах коммунальщики смогут начать периодическое протапливание в том случае, если «собственники помещений самостоятельно не определили дату начала периодического протапливания».