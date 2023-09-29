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    В Петербурге объявлена дата начала периодического протапливания

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    12 комментариев

    С начала октября в Петербурге стартует периодическое протапливание. Произойдет это в понедельник, 2-го числа, сообщает пресс-служба администрации города 29 сентября.

    Соответствующее распоряжение уже подписано комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

    «Подготовка к регулярному протапливанию зданий завершается», — цитирует пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова. Градоначальник отметил, что в первую очередь речь пойдет о «социально значимых учреждениях», а также жилых домах.

    Включение теплоснабжения будет проходить постепенно с полудня 2 октября. Начнут с детских садов, школ и медицинских учреждений.

    В жилых домах коммунальщики смогут начать периодическое протапливание в том случае, если «собственники помещений самостоятельно не определили дату начала периодического протапливания».

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    Комментарии 12

    Гость29 Сен 2023 в 15:15
    ГУП ТЭК оголодал за лето?
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 15:15
    Давно пора! Сырость в квартире.
    +3−0
    27495267929 Сен 2023 в 14:55
    А у нас дома очень сыро. Очень хочется отопления.
    +3−0
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