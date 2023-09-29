В Петербурге объявлена дата начала периодического протапливания

С начала октября в Петербурге стартует периодическое протапливание. Произойдет это в понедельник, 2-го числа, сообщает пресс-служба администрации города 29 сентября.



Соответствующее распоряжение уже подписано комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

«Подготовка к регулярному протапливанию зданий завершается», — цитирует пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова. Градоначальник отметил, что в первую очередь речь пойдет о «социально значимых учреждениях», а также жилых домах.

Включение теплоснабжения будет проходить постепенно с полудня 2 октября. Начнут с детских садов, школ и медицинских учреждений.