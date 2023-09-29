В России будет два курса рубля? Что говорят госдеятели и банкиры о «китайском» предложении Минэка

Фото: автор Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Российские государственные деятели и банкиры раскритиковали идею Минэкономразвития о создании в России «некой мембраны» по аналогии с китайской моделью, чтобы решить проблему с курсом рубля. Они сошлись на том, что множественность курсов не обещает ничего хорошего. «Фонтанка» собрала главные мнения, почему.



Началось всё с расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором Решетникову задали вопрос, какие мероприятия планирует Минэк в дальнейшем в связи с ослаблением рубля и инфляцией. Если ЦБ повышает ключевую ставку, наверное, надо и возвращать обязательную продажу валютной выручки экспортерами, отметил в своем вопросе сенатор Валерий Пономарев.

Министр обрисовал сложную ситуацию: сейчас порядка 35% выручки экспортеров возвращается в рублях. То есть компании занимают внутри страны деньги в рублях, переводят за границу, там проводят валютные операции и эти рубли возвращаются обратно. Сформировался рынок рублей, которые обращаются за границей, или офшорных рублей. Их становится всё больше, и они могут вовлекаться в «валютные игры против рубля».

По мнению Решетникова, возвращения обязательной продажи валютной выручки в том виде, как было раньше, мало. Тогда надо будет предписывать обязательный возврат валюты, и возникнет вопрос, зачем тогда власти переводили международную торговлю в рубли. Глава Минэка увидел решение проблемы в создании «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. В Китае есть два вида национальной валюты — офшорный юань и оншорный. Первый в ходу за пределами Поднебесной, его можно купить на бирже и расплатиться на экспортные поставки, второй — ходит внутри страны. Справедливости ради Решетников хоть и сделал отсылку к китайцам, кажется, всё-таки имел в виду какую-то самобытность механизма для России и сразу оговорился: о двух курсах речи не идет — это крайне вредно для экономики.

Реакция Банка России не заставила себя ждать. В комментарии РБК представитель ЦБ сообщил, что введение механизмов так называемых мембран несет в себе риски — множественность курсов и негативные последствия для финрынка в целом. Множественность как раз и подразумевает использование разных курсов валюты в зависимости от сделки, товара или торгового партнера. Дополнила позицию регулятора председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, когда в ходе лекции в МГУ ее спросили о применении китайского опыта.

«У них действительно управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничения на движение капитала. Но кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — сказала она.

В Минфине «мембрана» тоже сочувствия не встретила. Глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме выразил солидарность с позицией ЦБ. В похожем ключе высказался глава ВТБ Андрей Костин. «В принципе я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой будет 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», — заявил он СМИ на банковском форуме в Сочи 29 сентября.

Зачем двигаться назад, не понял и глава Сбербанка Герман Греф: «Я считаю, что это шаг назад. Это было уже в Советском Союзе, и это означает отсутствие конвертируемости. Любое отсутствие конвертируемости — это огромный ущерб для экономики» (цитата по ТАСС).

Наконец правовую оценку самой обсуждаемой инициативе последних дней дал сенатор Андрей Клишас. По его словам, множественность курсов рубля может обернуться массовым нарушением прав граждан. «Необходимо придерживаться действующих принципов регулирования валютного рынка», — заметил он в своем телеграм-канале.