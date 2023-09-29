    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, ю-з

    761мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd97eur102.1

    «Уникальная личность». Путин рассказал о своей встрече с Фиделем Кастро

    692
    15 комментариев

    Бывший глава Кубы Фидель Кастро был настоящей глыбой. Этот человек ежесекундно думал о людях и всеобщем благе. В пятницу, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин на парламентской конференции Россия — Латинская Америка рассказал о своих встречах с Фиделем, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.

    «Это был глыба. Человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах. И о всей Латинской Америке думал, и о всех людях на планете, на Земле», — сказал глава государства в ходе своего выступления.

    Также Путин добавил, что у него было несколько встреч с Фиделем Кастро. По его словам, сознание Фиделя было проникнуто заботой о достижении общего блага и справедливости.

    «Уникальная личность. <…> Вот таких людей рождает Латинская Америка», — сказал президент России.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Владимир ПутинФидель Кастро
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    Гость29 Сен 2023 в 18:45
    остались только корейцы, сирийцы, иранцы и африканцы. это компания Путина. расцвет мира, который изменит мир.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 18:41
    Думаю скоро ,этот пожило и очень состоятельный человек ,при случае начнёт говорить ,что он из коммунистической партии и не выходил .И в душе коммунист .
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 18:37
    Родственника что-ли на трон решил посадить? Как Фидель Рауля?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close