«Уникальная личность». Путин рассказал о своей встрече с Фиделем Кастро

Бывший глава Кубы Фидель Кастро был настоящей глыбой. Этот человек ежесекундно думал о людях и всеобщем благе. В пятницу, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин на парламентской конференции Россия — Латинская Америка рассказал о своих встречах с Фиделем, трансляцию проводила пресс-служба Кремля.



«Это был глыба. Человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах. И о всей Латинской Америке думал, и о всех людях на планете, на Земле», — сказал глава государства в ходе своего выступления.



Также Путин добавил, что у него было несколько встреч с Фиделем Кастро. По его словам, сознание Фиделя было проникнуто заботой о достижении общего блага и справедливости.

