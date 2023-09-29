В Петербурге продолжается пляжный сезон. Купающихся заметили в Озерках

Купальный сезон в Петербурге еще не закрыт. По крайней мере, в Озерках. Там петербуржцы решили проводить последний теплый день этого года по-летнему, несмотря на дату в календаре.



Отдыхающих заметили на Верхнем Суздальском озере 29 сентября. Судя по фотографиям, они ни в чем себе не отказывают: играют в волейбол и купаются, словно сейчас не конец сентября с желтеющими листьями, а настоящий июль и солнцепек.

Как рассказала «Фонтанке» читательница Наталья, искупаться рискнули пятеро пожилых людей.

«Плавали длительное время. Мужчина, доплывший до середины озера, от избытка чувств выкрикивал: «Как хорошо!». Сама бы я плавать сейчас, пожалуй, не рискнула», — делится читательница.