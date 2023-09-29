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    В Петербурге продолжается пляжный сезон. Купающихся заметили в Озерках

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    3 комментария

    Купальный сезон в Петербурге еще не закрыт. По крайней мере, в Озерках. Там петербуржцы решили проводить последний теплый день этого года по-летнему, несмотря на дату в календаре.

    Отдыхающих заметили на Верхнем Суздальском озере 29 сентября. Судя по фотографиям, они ни в чем себе не отказывают: играют в волейбол и купаются, словно сейчас не конец сентября с желтеющими листьями, а настоящий июль и солнцепек.

    Как рассказала «Фонтанке» читательница Наталья, искупаться рискнули пятеро пожилых людей.

    «Плавали длительное время. Мужчина, доплывший до середины озера, от избытка чувств выкрикивал: «Как хорошо!». Сама бы я плавать сейчас, пожалуй, не рискнула», — делится читательница.

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    По словам Натальи, пенсионеры были не выпившие и очень даже спортивные. А рядом по-летнему одетая молодежь играла в волейбол на песке.

    Сегодня в Петербурге, по прогнозам синоптиков, последний теплый день. Температура воздуха поднялась до рекордных для 29 сентября +22,5°C.

    Но наслаждаться теплой погодой осталось недолго: уже в ночь на 1 октября в городе ожидаются ветер силой до 15 метров в секунду и дожди. Смольный даже объявил дату старта периодического протапливания в городе.

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    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 18:30
    Нудисты опять?
    +0−0
    Вячеслав Русаков29 Сен 2023 в 17:58
    "пенсионеры были не выпившие и очень даже спортивные..." улыбнуло :))))
    +1−0
    Гость29 Сен 2023 в 17:55
    а че. толька умным законы писаны!
    +0−0
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