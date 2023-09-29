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    В Петербурге ждут дождь и ветер на «желтый» уровень опасности

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    Петербуржцев предупреждают о потенциально опасной погоде. Октябрь, по прогнозу синоптиков, начнется с сильного дождя и ветра.

    По информации Росгидрометцентра, на период с 0:00 до 20:00 1 октября на территории Петербурга объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщает пресс-служба городской администрации. С полуночи до восьми часов утра местами в городе пройдет сильный дождь, а с восьми утра до восьми часов вечера усилится ветер. Порывы будут достигать 15 м/с.

    Горожан просят быть осторожными, а водителей — по возможности воздержаться от использования личного транспорта из-за высокого риска ДТП. При сильном ветре не стоит парковаться и ходить под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

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