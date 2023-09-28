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    В Петербурге арестовали сотрудницу «Адмиралтейских верфей» по делу о систематическом получении взяток

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    Октябрьский районный суд в Петербурге арестовал начальницу бюро ОМТО АО «Адмиралтейские верфи» по делу о получении взяток. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщает пресс-служба объединенных судов города.

    Ее заключили под стражу до 25 ноября. Ранее стало известно, что 38-летнюю начальницу задержали сотрудники экономической полиции.

    По версии следствия, с 26 января прошлого года по март этого года она якобы требовала с главы предприятия, производящего резиновые изделия, взятки. К весне сумма на её карте составляла 395 тыс. рублей.

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    Комментарии 1

    Гость28 Сен 2023 в 18:58
    Нищеброды .
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