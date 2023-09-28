У «Зенит-Арены» откроется каток почти на 12 тысяч квадратных метров. В ближайшие годы он вырастет до 28 тысяч «квадратов»

В этом сезоне в Петербурге на Крестовском острове откроется самый большой каток в городе. Его площадь составит 11,8 тысячи квадратных метров. Об этом «Фонтанке» 28 сентября рассказали в пресс-службе АО «Зенит-Арена».

В прошлом сезоне площадь катка у «Зенит-Арены», у самого высокого в Европе флагштока, составляла 2900 квадратных метров, уже в этом году он увеличится более чем в четыре раза.



Более того, в ближайшие годы каток планируется увеличить до 28 тысяч квадратных метров. В этом случае он станет самым большим в мире.

