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    У «Зенит-Арены» откроется каток почти на 12 тысяч квадратных метров. В ближайшие годы он вырастет до 28 тысяч «квадратов»

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    5 комментариев

    В этом сезоне в Петербурге на Крестовском острове откроется самый большой каток в городе. Его площадь составит 11,8 тысячи квадратных метров. Об этом «Фонтанке» 28 сентября рассказали в пресс-службе АО «Зенит-Арена».

    Фото: АО «Зенит-Арена»
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    В прошлом сезоне площадь катка у «Зенит-Арены», у самого высокого в Европе флагштока, составляла 2900 квадратных метров, уже в этом году он увеличится более чем в четыре раза.

    Более того, в ближайшие годы каток планируется увеличить до 28 тысяч квадратных метров. В этом случае он станет самым большим в мире.

    Фото: АО «Зенит-Арена»

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    Комментарии 5

    VadikPSP28 Сен 2023 в 15:25
    Прошлой зимой не смог с детьми в будни днём попасть на этот каток, там записываться за неделю надо.
    Для фанатов Газпрома.

    Лучше в ЦПКиО им. Кирова, для нормальных людей, приехал и покатался.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:21
    А можно не только "у", но и "на", чего простаивает. 😉 А через годик - барахолку, как в Лужниках, Ледовом, СКК (ныне почившим).
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:05
    Видимо для этого сделали платную парковку, чтобы со своими коньками не ездили, а башляли деньжат в прокат....
    +0−0
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