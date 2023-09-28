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    «Чё-то из космоса летит». Жители Сахалина увидели в небе неопознанный пылающий объект

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    8 комментариев

    Свидетелями необыкновенной картины стали жители сахалинского Углегорска. По ночному небу пролетали огненные осколки чего-то. Очевидцы и комментаторы предполагают, что это метеорит или сгоревший спутник. А кто-то увидел в ярких точках даже образ подлодки. Видео разошлось по соцсетям 28 сентября.

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    «Метеорит или чё это, не знаю. Чё-то из космоса летит», — говорит за кадром автор ролика. С его слов, странное в небе он наблюдал в пятом часу утра.

    Что это было, до сих пор непонятно. Но это точно не метеорит, так как в земной атмосфере он сгорает за считаные секунды и человеческий глаз улавливает лишь яркую вспышку.

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    Комментарии 8

    Cashmare28 Сен 2023 в 13:24
    а автор новости точно знает, что такое "метеорит"?
    +0−0
    Kot Piter28 Сен 2023 в 13:11
    Честь и хвала "жителю сахалинского Углегорска" - ни одного матного слова! 👏🏼👏🏼👏🏼🙂
    +4−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:06
    Красиво летело.
    +1−0
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