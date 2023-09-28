«Чё-то из космоса летит». Жители Сахалина увидели в небе неопознанный пылающий объект

Свидетелями необыкновенной картины стали жители сахалинского Углегорска. По ночному небу пролетали огненные осколки чего-то. Очевидцы и комментаторы предполагают, что это метеорит или сгоревший спутник. А кто-то увидел в ярких точках даже образ подлодки. Видео разошлось по соцсетям 28 сентября.

«Метеорит или чё это, не знаю. Чё-то из космоса летит», — говорит за кадром автор ролика. С его слов, странное в небе он наблюдал в пятом часу утра.



Что это было, до сих пор непонятно. Но это точно не метеорит, так как в земной атмосфере он сгорает за считаные секунды и человеческий глаз улавливает лишь яркую вспышку.