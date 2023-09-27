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    На Крестовском заканчивают обустраивать платную парковку. Она заработает с 1 октября

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    3 комментария

    Крестовский остров присоединится к зоне платной парковки в Петроградском районе Петербурга с 1 октября. Дорожники ведут последние приготовления.

    В зону платной парковки на Крестовском острове войдут 29 улиц. На сегодняшний день обустроено 1 513 машиномест, в том числе 160 — для инвалидов, сообщает 27 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На территории будущей платной парковки установили 900 дорожных знаков и 85 информационных табличек и нанесли 720 квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета. К 30 сентября должны установить и подключить 20 паркоматов.

    Введение платной парковки на Крестовском острове завершит расширение платной зоны в Петроградском районе, которая заработала 1 июля. С этих пор жители района оформили более 14 тысяч парковочных разрешений.

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    Комментарии 3

    Kezevo27 Сен 2023 в 18:48
    Вот это темп! Вот это я понимаю! Взтмать деньги за воздух они согут со скоростью света!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 18:39
    Счастье то какое то! Спасибо царю-батюшке. Разрешил
    +1−0
    Alkaselzer27 Сен 2023 в 18:33
    Улиц 29, а паркоматов 20... Да уж...
    +0−0
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