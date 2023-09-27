На Крестовском заканчивают обустраивать платную парковку. Она заработает с 1 октября

Крестовский остров присоединится к зоне платной парковки в Петроградском районе Петербурга с 1 октября. Дорожники ведут последние приготовления.
В зону платной парковки на Крестовском острове войдут 29 улиц. На сегодняшний день обустроено 1 513 машиномест, в том числе 160 — для инвалидов, сообщает 27 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На территории будущей платной парковки установили 900 дорожных знаков и 85 информационных табличек и нанесли 720 квадратных метров дорожной разметки белого и синего цвета. К 30 сентября должны установить и подключить 20 паркоматов.
Введение платной парковки на Крестовском острове завершит расширение платной зоны в Петроградском районе, которая заработала 1 июля. С этих пор жители района оформили более 14 тысяч парковочных разрешений.