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    Уголовный розыск и ФСБ за день выгребли несколько сотен единиц оружия и боеприпасов у жителей Петербурга и области

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    17 комментариев

    Серию обысков провели сотрудники ФСБ и уголовного розыска в Петербурге и области. Изъяты старинные револьверы и патроны.

    Следственные действия с участием спецназа начались накануне утром, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября. По предварительной информации, около половины седьмого утра оперативники нагрянули в квартиру 65-летнего жителя Выборгского района области в городе Каменногорске. У него нашли и изъяли два револьвера системы Нагана, произведенных в начале прошлого века, а также предмет, похожий на пистолет Макарова, и около тысячи патронов разных калибров. Также у мужчины нашли мастерскую с инструментами для переделки оружия. Эксперты уже определили, что часть изъятого пригодна для стрельбы. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Через час после этого оперативники уже были в поселке Парголово в доме, где живет 47-летний сотрудник энергетической компании. В частном доме мужчины нашли два предмета, похожих на пистолеты, ракетницу и патроны. Все они отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Последним, около 9 утра, навестили 61-летнего жителя Волосовского района. У него нашли и изъяли, по предварительной информации, винтовку Мосина образца 1937 года и 20 патронов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    ОружиеБоеприпасыПистолет МакароваРевольверВинтовка МосинаПатроны
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    Комментарии 17

    AlBerkut27 Сен 2023 в 10:29
    Хоспади, опять кое-кто фигнёй страдает....
    Такие вещи должны быть в легальном обороте.

    Да, а что это за зверь такой, винтовка Мосина обр. 1937 года?
    Мосинка вообще-то 1891, а дальше шли модификации 1891/30, и чуть более поздние 38 и 44 годов. Только 38 года был карабин, а не винтовка, и 38, а не 37. Так что либо выпуска 37 года, либо такого раритета и в музеях не найти😂
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 10:22
    Ничего про Петергоф и общаги СПбГУ в подвалах которых находили боевые гранаты.
    +0−0
    Зелень и уголь27 Сен 2023 в 10:08
    а штык от трехлинейки - это что?
    +0−0
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