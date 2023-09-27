Уголовный розыск и ФСБ за день выгребли несколько сотен единиц оружия и боеприпасов у жителей Петербурга и области

Серию обысков провели сотрудники ФСБ и уголовного розыска в Петербурге и области. Изъяты старинные револьверы и патроны.
Следственные действия с участием спецназа начались накануне утром, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 сентября. По предварительной информации, около половины седьмого утра оперативники нагрянули в квартиру 65-летнего жителя Выборгского района области в городе Каменногорске. У него нашли и изъяли два револьвера системы Нагана, произведенных в начале прошлого века, а также предмет, похожий на пистолет Макарова, и около тысячи патронов разных калибров. Также у мужчины нашли мастерскую с инструментами для переделки оружия. Эксперты уже определили, что часть изъятого пригодна для стрельбы. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Через час после этого оперативники уже были в поселке Парголово в доме, где живет 47-летний сотрудник энергетической компании. В частном доме мужчины нашли два предмета, похожих на пистолеты, ракетницу и патроны. Все они отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Последним, около 9 утра, навестили 61-летнего жителя Волосовского района. У него нашли и изъяли, по предварительной информации, винтовку Мосина образца 1937 года и 20 патронов. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.