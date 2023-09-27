«Шуты, дураки и звери», невроз в искусстве, Троцкий и Колчак. О чем читают лекции в Петербурге

Фото: Анна Мейер/ТАСС Поделиться Поделиться





Новый учебный год начался не только в школах и вузах, но и в музеях, культурных центрах и библиотеках. Там открываются лектории и целые образовательные курсы, поступают в продажу и раскупаются абонементы, анонсируются даты онлайнов. «Фонтанка» составила гид по образовательным программам крупнейших музеев и обращает внимание на интересные и необычные темы докладов.



Эрмитаж

Здесь еще есть в продаже абонементы на занятия собственного «Университета» — для тех, кто слушает лекции первого, второго или третьего курса. Встречи проходят в Главном Штабе. Изучают историю искусства от древнейших времен до ХХ века во всех нюансах — расскажут и про скифов, и про Иран, и про маньеризм в Италии, и про Японию, и про модерн. Каждый блок — по 8–9 лекций. Дальше — переход на следующую часть или следующий курс. Самый первый абонемент уже распродан — но посещение возможно по разовым билетам на лекции, их продажа на октябрь только началась 26 сентября.



Кроме «Университета», подразумевающего линейное изучение истории всемирного искусства, Эрмитаж предлагает абонементы на несколько лекций по конкретным темам — например, на две лекции «От трактира до Министерства иностранных дел. Из истории Дворцовой площади». Или лекции хранителей Эрмитажа об их курируемых предметах. Или лекции по отдельным узким темам, — так, один из абонементов называется «Искусство смеха. Комическое в культуре Нидерландов». Лекций в нем всего две («Шуты, дураки и звери. Народный юмор в искусстве Нидерландов» и «Солдаты, крестьяне и куртизанки. Сатира в нидерландской жанровой живописи»), скучно определенно не будет. Есть отдельный абонемент по голландской расписной плитке, есть — по традициям и искусству старообрядцев. Если брать абонемент, в среднем, каждая лекция обойдется в 300 рублей.



Чтобы слушать лекции Эрмитажа, не обязательно даже туда ходить — музей проводит и онлайн-встречи, их расписание есть на сайте. Продажа билетов на них заканчивается за час до начала лекции, при оформлении придет ссылка для присоединения ко встрече на платформе Pruffme, там нужно будет зарегистрироваться. Есть, например, лекции о знаменитых коллекционерах и собранных ими диковинах и курьезах, — в частности, слушатели узнают о частных коллекциях петровской эпохи и коллекциях елизаветинских вельмож. Или есть отдельная лекция про Кацусику Хокусая — «Старик, одержимый искусством».



Кроме того, есть отдельный сайт «Эрмитажная академия» с образовательными материалами — но к его изучению можно приступать в любое время, не только с начала нового года.



Русский музей У Русского музея также есть онлайн-курсы, в том числе в развлекательном формате, такие как курс-путешествие в формате квеста «Я и картина», или лекции «Искусство и наука» — из них можно узнать о том, как изменились древние иконы XV века о том, почему картины темнеют с годами.



Продажа билетов в очный лекторий музея ведется с начала сентября. Здесь также есть продолжительная образовательная программа — двухгодичный лекционный курс «История русского искусства. От истоков до современности», состоящий из шести циклов по 8–12 лекций. Самое первое занятие на первом цикле пройдет 29 сентября — «Искусство домонгольской Руси. X-XII века. Киев, Новгород, Владимир».



Автор: youtube.com/Русский музей /The State Russian Museum

Из других ближайших встреч в рамках лектория Русского музея — «От передвижников к авангарду: комплектование фондов Русского музея в 1890-е — 1920-е годы» (28 сентября), «От «батмана жете» до «свободного танца»: как менялась идея движения в модернизме» (1 октября), «Тайны страны пирамид. Мифы Древнего Египта» (для школьников, 8 октября).



Есть отдельные циклы лекций «Скрытая жизнь садов Русского музея», авторские программы «Повседневная жизнь России в изобразительном искусстве XVIII-XX веков», «Тайные смыслы известных картин», «Искусство из глубинки. Шедевры живописи провинциальных музеев», «Загадки старых картин. Опыт исследования живописи русских мастеров XVIII — XX веков», «Современное уличное искусство», а также целые программы, посвященные мастерам русского искусства, Санкт-Петербургу, лекции-концерты и абонементы для дошкольников и школьников.



Так же, как в Эрмитаже, можно платить не абонементами, а покупая входные билеты на отдельные лекции.

Музей истории Санкт-Петербурга Свои лекции в аудио и видеоформате публикует на собственном сайте Музей истории Санкт-Петербурга — там сейчас можно, например, пройтись с видеоэкскурсией к «звенящему сердцу Петербурга» — карильону Петропавловского собора. Цикл «Прогулки по Коломне» позволяет узнать о том, как в этом районе Петербурга жилось композиторам (Глинке, Мусоргскому и Стравинскому) и художникам (Репину, Кустодиеву, Сомову и Добужинскому). Есть лекция о том, как боролись с эпидемиями в 1920-е и 1930-е годы.

Ближайшие «живые» лекции в Музее относятся к циклу «Портреты и образы Серебряного века», который читается в филиале Музей петербургского авангарда. 28 сентября поговорят о Троцком, 12 октября — о Колчаке, 26 октября — о Маяковском и 9 ноября — о Горьком.



Этнографический музей Свой сезонный «Этнолекторий» есть у Этнографического музея, он стартовал только-только — 26 октября. Стоимость лекции — 250 рублей с человека, покупать нужно за полчаса до лекции или онлайн (то, нужно или нет покупать входной билет в сам музей, — зависит от формата конкретной лекции). Есть лекции по 350 рублей — с практическими занятиями.



Сейчас читают цикл лекций «Кукла в традиционной культуре. Игра? Ритуал? Театр?». В ходе каждой слушатели изготавливают кукол по мотивам игрушек из собрания музея. 10 октября это будет русская традиционная кукла, далее 31 октября — куклы народов Сибири и Дальнего Востока, 14 ноября — народов Северо-Запада и Прибалтики, 21 ноября — народов Среднеазиатско-Казахстанского региона, 5 декабря — народов Кавказа.



Кроме того, запланированы встречи «Этнографические этюды», с замысловатыми сюжетами. Первая — «Откуда берутся дети? Об одном из сюжетов народной эмбриологии» (17 октября), вторая — «Между мирами: статус беременной в крестьянской культуре» (7 ноября), третья — «Незнакомые» дети: образ незаконнорожденных детей в русской культуре» (19 декабря).

Музей театрального и музыкального искусства Тут лекции — по случаю. Например, сейчас в музее идет выставка «Габриадзе в Петербурге» — и ближайшие лекции относятся к циклу «Вокруг Резо»: «Габриадзе — график и живописец», «Габриадзе и театр марионеток», «Габриадзе и кино», «Художественный мир Резо Габриадзе».

Еще из ближайших — лекция-концерт «Ударные инструменты в симфоническом оркестре» из цикла «Музыки мира» (4 октября) и лекция «Портрет командора Римского-Корсакова», посвященная первому моряку из этого рода, — она пройдет в музее-квартире композитора (11 октября).



Фото: Музей театрального и музыкального искусства Поделиться Поделиться





Музей Анны Ахматовой В Малом зале Музея Анны Ахматовой 26 сентября прошла первая встреча нового цикла лекций «История градозащитного движения в Санкт-Петербурге (1890-е — 2020-е годы)», которую музей проводит совместно с Обществом защиты памятников «Старый Петербург». Лекции читает кандидат исторических наук, градозащитник Александр Кононов. Первая была посвящена зарождению градозащитного движения в Петербурге в конце XIX века в условиях строительного бума.



Пушкинская, 10 Свой лекторий есть и в арт-центре, так что и мероприятия подразумеваются. Ближайшее, правда, пройдет в галерее INTROVERT. 8 октября солистка «Ансамбля Независимых Музыкантов» Дарья Луценко расскажет, что такое «Минимализм в музыке».



Дом Радио Конечно, тут тоже проходят циклы познавательных встреч — к событиям и по направлениям искусства и знаний. На каждую нужно регистрироваться отдельно, причем — успевать, пока не кончились места. Ближайшая лекция «Тело, которое падало» 4 октября относится к новому сезону курса лекций о современном танце и перформансе, вопросах тела и телесности индивидуального фольклора. Регистрироваться нужно 29 сентября в полдень. В это же время можно будет зарегистрироваться на лекцию «Театр жестокости Арто: вчера и завтра. Забвение или возрождение?» в рамках просветительской программы «Афеатрон» (18+) 8 октября.



Традиционно в Доме радио проводится цикл встреч с психоаналитиком, теоретиком искусств Виктором Мазиным «Психоанализ в пространстве звуков».

Кинотеатр «Аврора» В 2023-м году «Авроре» исполняется 110 лет — к этой дате в кинотеатре идут циклы лекций. Один из них — встречи-показы «О тех, кого помню и люблю» — подходит к концу: осталось только три фильма — «На войне как на войне», «Зимняя вишня» и «Проверка на дорогах». Еще один — образовательный, из четырех лекций профессионалов кинорынка, — только начинается: 10 октября на встрече «Кинопрокат в условиях новой реальности» расскажут, где и как покупаются фильмы для проката в России, что изменилось в работе кинопрокатных компаний за последние полтора года и почему важно ходить в кино на легальные показы.



Фото: кадр из фильма «На войне как на войне», реж. Виктор Трегубович, 1968г. Поделиться Поделиться





Левашовский хлебозавод В новом культурном пространстве вовсю, практически потоком, идут встречи в рамках лектория Masters.

27 сентября откроются курсы «Страницы истории мирового кинематографа» и «Введение в историю искусства», 9 октября — «Клуб путешественников: история вояжей от Гранд- Туров до bleisure туризма», 10 октября — «От Баухауса до постмодернизма: история дизайна», 19 октября — «Азбука архитектуры», 16 октября — «Эстетика действия: перформанс и вокруг него». Ну и это помимо разовых мероприятий.

РНБ Ну и, конечно, лекции проводятся в библиотеках. Так, в Российской национальной библиотеке идет военно-исторический цикл «Русские военные походы и дипломатия в ХIX в.» (16+), и 27 сентября расскажут о заграничном походе русской армии летом-осенью 1813 года и стратегической победе над Наполеоном. Вход свободный.



Библиотека имени Маяковского Насыщенная лекционная программа в Библиотеке Маяковского. 27 сентября, например, встреча по острой теме «Террористы: подрыв устоев в политике, радикализм в эстетике и ранняя массовая культура», рассказывает искусствовед, главный научный сотрудник Государственного Русского музея Алексей Курбановский (16+). А 28 сентября — лекция краеведа, автора проекта «Несбывшийся Ленинград» Михаила Крайнова «Метро, которого нет. Часть 3. Проекты» (12+).

