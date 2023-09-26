На проспекте Стачек из лазурного автобуса пошел пар. Дело оказалось в антифризе

На проспекте Стачек, 59, вечером 26 сентября из лазурного автобуса пошел пар. Кадры ЧП опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Как объяснили «Фонтанке» в компании-перевозчике «Домтрансавто», когда автобус ехал по маршруту, в моторном отсеке вытек антифриз, что и привело к образованию пара.
«Водитель отработал по инструкции: высадил пассажиров, заглушил машину. Возгорания и задымлений никаких не было, МЧС и скорую никто не вызывал. Сейчас на подъезде техничка, она устранит эту историю, и автобус отправится в парк», — рассказали в «Домтрансавто».
Пострадавших, по данным перевозчика, нет.