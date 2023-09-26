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    На проспекте Стачек из лазурного автобуса пошел пар. Дело оказалось в антифризе

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    6 комментариев

    На проспекте Стачек, 59, вечером 26 сентября из лазурного автобуса пошел пар. Кадры ЧП опубликовал телеграм-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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    Как объяснили «Фонтанке» в компании-перевозчике «Домтрансавто», когда автобус ехал по маршруту, в моторном отсеке вытек антифриз, что и привело к образованию пара.

    «Водитель отработал по инструкции: высадил пассажиров, заглушил машину. Возгорания и задымлений никаких не было, МЧС и скорую никто не вызывал. Сейчас на подъезде техничка, она устранит эту историю, и автобус отправится в парк», — рассказали в «Домтрансавто».

    Пострадавших, по данным перевозчика, нет.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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    АвтобусЛазурный автобус
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    Комментарии 6

    Гость26 Сен 2023 в 22:53
    Ничего страшного
    +0−0
    maximvf26 Сен 2023 в 22:23
    Папу выбрали.
    +0−0
    123piatb26 Сен 2023 в 21:56
    Теперь за каждым автобусом идет тщательная слежка😂. И пофиг, что число ДТП с частными машинами растет, люди охамели. От аварий с автобусами никто не погиб, а всего в городе с начала года погибло 78 человек в авариях, пострадало 3000. А тут антифриз вытекает, новость года
    +0−1
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