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    Летающего кота спасли жители Мурино

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    Спасательную операцию организовали минувшим вечером соседи одной из многоэтажек на Воронцовском бульваре в Мурино — пригороде Петербурга. Об этом рассказывает в своём телеграм-канале 47news.

    Всё началось с том, что кот, видимо, почувствовал себя летучей мышью и решил отправиться на прогулку прямо с балкона. Осознав, что он не птица, он зацепился за подоконник. На помощь пришли люди. Сверху животному спустили импровизированный канат, а внизу растянули плед. Зацепиться за «канат» коту не удалось, он полетел вниз. И там его поймали в плед.

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    В Мурино жители спасли кота-летуна

    Кот из дома на Воронцовском бульваре в Мурино почувствовал себя летучей мышью и вечером 25 сентября решил отправиться на прогулку прямо с балкона. Но зацепился за подоконник и, скорее всего, стал истошно вопить.

    На помощь ему пришли жители дома. Сначала они пытались создать для него "веревку", но зацепиться за нее пушистый не смог и полетел вниз. Там его поймали в раскрытый плед. Спецоперация завершилась криками восхищения и одобрения.

    📹 соцсети

    @allnews47

    Интересные фото и видео сюда: @lenobl_news_bot
    t.me/allnews47/33171
    1.8K views

    «Спецоперация завершилась криками восхищения и одобрения», — отмечается в сообщении.

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