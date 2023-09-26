Летающего кота спасли жители Мурино

Спасательную операцию организовали минувшим вечером соседи одной из многоэтажек на Воронцовском бульваре в Мурино — пригороде Петербурга. Об этом рассказывает в своём телеграм-канале 47news.



Всё началось с том, что кот, видимо, почувствовал себя летучей мышью и решил отправиться на прогулку прямо с балкона. Осознав, что он не птица, он зацепился за подоконник. На помощь пришли люди. Сверху животному спустили импровизированный канат, а внизу растянули плед. Зацепиться за «канат» коту не удалось, он полетел вниз. И там его поймали в плед.

