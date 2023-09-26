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    Олег Дерипаска рассказал, что Россия выдержала санкционный удар

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    30 комментариев

    Российский миллиардер, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска выразил мнение, что санкции, применяемые Западом в связи с военной операцией на Украине, представляют собой устаревший инструмент XIX века и не показывают свою эффективность. Его слова 26 сентября приводит газета Financial Times.

    «Я всегда сомневался насчет санкционного, как говорили немцы, вундерваффе [чудо-оружия], превращающего финансовую систему в своего рода инструмент ведения переговоров», — заявил Олег Дерипаска.

    По словам предпринимателя, РФ устояла под давлением западных санкций и попыткой изолировать её, укрепляя отношения с глобальным Югом и увеличивая инвестиции во внутренний рынок. Он также подчеркнул, что частный сектор в России оказался гибким и нашёл способ успешно функционировать.

    Дерипаска после поездок в Азию убедился в том, что страны глобального Юга будут сопротивляться давлению для присоединения к санкциям Запада. По его утверждению, Запад совершил серьезную ошибку, рассчитывая, что санкции можно будет использовать для давления на автократические режимы. Предприниматель не конкретизировал, о каких странах идет речь.

    Ранее Дерипаска заявил, что государственные предприятия не могут производить конкурентоспособный продукт. По его словам, у России есть единственный шанс «преодолеть техническую отсталость» — привлекать зарубежные инвестиции.

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    СанкцииОлег Дерипаска
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    Комментарии 30

    Dmitry Antonov26 Сен 2023 в 12:43
    Рыбкой что-то попахивает...
    +2−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:42
    это они говорят на самом деле следующее: держаться больше нету сил, помогите тонем, пускаем пузыри
    +2−1
    Потёртый русский26 Сен 2023 в 12:42
    Удар, ещё удар, а ну ударь ещё, и ещё ударил! Пойдём-ка отсюда, а то тебя совсем забьют…
    +1−0
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