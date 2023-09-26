Олег Дерипаска рассказал, что Россия выдержала санкционный удар

Российский миллиардер, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска выразил мнение, что санкции, применяемые Западом в связи с военной операцией на Украине, представляют собой устаревший инструмент XIX века и не показывают свою эффективность. Его слова 26 сентября приводит газета Financial Times.

«Я всегда сомневался насчет санкционного, как говорили немцы, вундерваффе [чудо-оружия], превращающего финансовую систему в своего рода инструмент ведения переговоров», — заявил Олег Дерипаска.

По словам предпринимателя, РФ устояла под давлением западных санкций и попыткой изолировать её, укрепляя отношения с глобальным Югом и увеличивая инвестиции во внутренний рынок. Он также подчеркнул, что частный сектор в России оказался гибким и нашёл способ успешно функционировать.