Олег Дерипаска: «Всё, что "гос", не может производить конкурентоспособный продукт»

Миллиардер Олег Дерипаска 12 сентября дал большое интервью телеканалу РБК. В нем он рассуждает о перспективах российской экономики и дает оценку политике государства в этой сфере.



В том числе Дерипаска сделал несколько достаточно критических заявлений. Так, он негативно оценивает экономический курс, выбранный после 2008 года. Речь о «расширении доли государства и его роли в экономике».

