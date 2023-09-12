Олег Дерипаска: «Всё, что "гос", не может производить конкурентоспособный продукт»

Миллиардер Олег Дерипаска 12 сентября дал большое интервью телеканалу РБК. В нем он рассуждает о перспективах российской экономики и дает оценку политике государства в этой сфере.
В том числе Дерипаска сделал несколько достаточно критических заявлений. Так, он негативно оценивает экономический курс, выбранный после 2008 года. Речь о «расширении доли государства и его роли в экономике».
«...Это был глубоко ошибочный выбор. И мы это видим. Всё, что "гос", не может производить конкурентоспособный продукт, товар, услугу. Посмотрите на наш финансовый сектор. Сравните сегодняшние ставки и те ставки, которые были в
Он также заявил, что экономика России должна вырасти в три раза. Но единственный, по мнению Дерипаски, шанс этого добиться и «преодолеть технологическую отсталость» — это привлечение зарубежных инвестиций.