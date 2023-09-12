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    Олег Дерипаска: «Всё, что "гос", не может производить конкурентоспособный продукт»

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    Миллиардер Олег Дерипаска 12 сентября дал большое интервью телеканалу РБК. В нем он рассуждает о перспективах российской экономики и дает оценку политике государства в этой сфере.

    В том числе Дерипаска сделал несколько достаточно критических заявлений. Так, он негативно оценивает экономический курс, выбранный после 2008 года. Речь о «расширении доли государства и его роли в экономике».

    «...Это был глубоко ошибочный выбор. И мы это видим. Всё, что "гос", не может производить конкурентоспособный продукт, товар, услугу. Посмотрите на наш финансовый сектор. Сравните сегодняшние ставки и те ставки, которые были в 2005–2007 годах. Почти все текущие условия кабальные, у вас нет альтернативы», — сказал Дерипаска.

    Он также заявил, что экономика России должна вырасти в три раза. Но единственный, по мнению Дерипаски, шанс этого добиться и «преодолеть технологическую отсталость» — это привлечение зарубежных инвестиций.

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