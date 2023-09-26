Фотосессия длится, пока телефон жертвы не оказывается в кармане «фотографа». Три девушки заявили об одинаковых преступлениях в центре Петербурга

Полиция Центрального района Петербурга раскрыла кражи мобильных телефонов у девушек. Предполагаемый злоумышленник задержан. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
18 сентября в 78-й отдел полиции одно за другим поступили три заявления от девушек, лишившихся мобильников. Все три случая объединяло время (с 2 до 5 часов ночи 18 сентября), адреса (центральные улицы) и описание карманника: смуглый молодой мужчина, предлагавший бесплатную фотосессию. Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК (кража). А через два дня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 27-летнего гражданина одного из южноазиатских государств.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Злоумышленник на ночных улицах искал нетрезвых девушек, предлагал им бесплатную фотосессию, которая длилась до тех пор, пока телефон жертвы не оказывался в кармане «фотографа». Одну из таких съёмок зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.