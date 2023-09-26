    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 12

    2 м/с, ю-з

    772мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.15eur102.25

    Фотосессия длится, пока телефон жертвы не оказывается в кармане «фотографа». Три девушки заявили об одинаковых преступлениях в центре Петербурга

    6267
    13 комментариев

    Полиция Центрального района Петербурга раскрыла кражи мобильных телефонов у девушек. Предполагаемый злоумышленник задержан. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    18 сентября в 78-й отдел полиции одно за другим поступили три заявления от девушек, лишившихся мобильников. Все три случая объединяло время (с 2 до 5 часов ночи 18 сентября), адреса (центральные улицы) и описание карманника: смуглый молодой мужчина, предлагавший бесплатную фотосессию. Были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК (кража). А через два дня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого — 27-летнего гражданина одного из южноазиатских государств.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Злоумышленник на ночных улицах искал нетрезвых девушек, предлагал им бесплатную фотосессию, которая длилась до тех пор, пока телефон жертвы не оказывался в кармане «фотографа». Одну из таких съёмок зафиксировала камера наружного видеонаблюдения.

    «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КарманникКражаКража телефоновКриминалФотосессия
    ЛАЙК0
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    Bad robot26 Сен 2023 в 10:11
    Нетрезвые девушки ищут приключений ночью и успешно находят их.
    +2−0
    Гость26 Сен 2023 в 09:54
    да ерунда!) еще насосут))
    +1−2
    Гость26 Сен 2023 в 09:36
    что делают так называемые "девушки" с 2 до 5 ночи в центре СПб?
    +2−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close