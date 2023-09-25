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    Минобрнауки РФ предлагает отказаться от бумажных документов при зачислении в вузы

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    7 комментариев

    Минобрнауки РФ предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вузы, сообщает 25 сентября официальный сайт министерства. Если норму утвердят, с 2024/2025 учебного года абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах".

    Также предлагается ввести ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов (при наличии результатов вступительных испытаний).

    Кроме того, абитуриент сможет подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Ранее те, кто поступал на "бюджет", могли выстраивать по предпочтению выбранные специальности в рамках одного вуза. Новая редакция правил позволит абитуриентам расставить приоритеты и между университетами.

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    Комментарии 7

    _ixform25 Сен 2023 в 21:51
    интрасеть РАН по идее может единый дневник расшарить ВУЗам при и если в нём есть верифицированный линк на свидетельство о рождении тогда основания буду тождественны условиям выдачи паспорта
    +0−0
    iayaaz25 Сен 2023 в 21:48
    тянут цифровизацию всего и вся... включайте мозги, анализируйте, взвешивайте, делайте выводы.
    +0−0
    Вячеслав Русаков25 Сен 2023 в 21:47
    В Минобрнауки нет ни Обр. ни Науки :)))))
    +1−0
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