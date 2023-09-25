Минобрнауки РФ предлагает отказаться от бумажных документов при зачислении в вузы

Минобрнауки РФ предложило отказаться от бумажных документов при зачислении в вузы, сообщает 25 сентября официальный сайт министерства. Если норму утвердят, с 2024/2025 учебного года абитуриентам достаточно будет иметь электронное подтверждение в государственных информационных системах или на "Госуслугах".



Также предлагается ввести ежечасное обновление конкурсных списков с первого дня подачи документов (при наличии результатов вступительных испытаний).



Кроме того, абитуриент сможет подать заявления в пять вузов на пять разных направлений подготовки. Ранее те, кто поступал на "бюджет", могли выстраивать по предпочтению выбранные специальности в рамках одного вуза. Новая редакция правил позволит абитуриентам расставить приоритеты и между университетами.

