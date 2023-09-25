    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    2 м/с, зап

    773мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.04eur102.25

    Финны развернули больше 100 машин из России. На такси тоже нельзя

    2516
    22 комментария

    Больше сотни машин с российскими номерами получили отворот на финской границе, отчитались на таможне Суоми.

    «С начала действия запрета на ввоз таможня отказала (во въезде. — Прим. ред.) в общей сложности 112 автомобилям, зарегистрированным в России», — отчитались в ведомстве вечером 25 сентября.

    Всего в страну попытались попасть после введения ограничений 254 машины. Практически половина из них попасть в страну не смогла.

    Традиционно больше всего возвратов было в Ваалимаа — Торфяновка, и Нуйямаа — Брусничное, где в общей сложности поехали обратно 86 автомобилей с российскими номерами. На норвежской границе развернули 9 авто.

    «Запрет на ввоз в принципе распространяется на все автомобили, зарегистрированные в России, будь то для частного или коммерческого использования. Запрет распространяется также на такси. Автомобиль, зарегистрированный в России, также не может пересечь границу, даже если вы пересаживаетесь на автомобиль с финскими номерными знаками прямо на границе», — уточнили финны.

    16 сентября Финляндия закрыла свои границы для авто с российскими номерами. Оставшиеся в стране машины должны покинуть территорию Суоми до 16 марта 2024 года. Подробнее о новых правилах читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФинляндияГраница
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 22

    28028701425 Сен 2023 в 20:01
    Езжайте на гранте и весте, это не машины, пропустят.
    +0−0
    Pilat25 Сен 2023 в 19:43
    Дурни, есть же лошади!
    Они без всякой регистрации и номеров!
    Обращайтесь в нашу компанию - Рога и копыта - лошадь в аренду - не дорого!
    Эх, прокачу!
    +1−0
    Гость25 Сен 2023 в 19:42
    SISU !
    +1−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close