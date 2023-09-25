Финны развернули больше 100 машин из России. На такси тоже нельзя

Больше сотни машин с российскими номерами получили отворот на финской границе, отчитались на таможне Суоми.
«С начала действия запрета на ввоз таможня отказала (во въезде. — Прим. ред.) в общей сложности 112 автомобилям, зарегистрированным в России», — отчитались в ведомстве вечером 25 сентября.
Всего в страну попытались попасть после введения ограничений 254 машины. Практически половина из них попасть в страну не смогла.
Традиционно больше всего возвратов было в Ваалимаа — Торфяновка, и Нуйямаа — Брусничное, где в общей сложности поехали обратно 86 автомобилей с российскими номерами. На норвежской границе развернули 9 авто.
«Запрет на ввоз в принципе распространяется на все автомобили, зарегистрированные в России, будь то для частного или коммерческого использования. Запрет распространяется также на такси. Автомобиль, зарегистрированный в России, также не может пересечь границу, даже если вы пересаживаетесь на автомобиль с финскими номерными знаками прямо на границе», — уточнили финны.
16 сентября Финляндия закрыла свои границы для авто с российскими номерами. Оставшиеся в стране машины должны покинуть территорию Суоми до 16 марта 2024 года. Подробнее о новых правилах читайте на «Фонтанке».