Финны развернули больше 100 машин из России. На такси тоже нельзя

Больше сотни машин с российскими номерами получили отворот на финской границе, отчитались на таможне Суоми.

«С начала действия запрета на ввоз таможня отказала (во въезде. — Прим. ред.) в общей сложности 112 автомобилям, зарегистрированным в России», — отчитались в ведомстве вечером 25 сентября.

Всего в страну попытались попасть после введения ограничений 254 машины. Практически половина из них попасть в страну не смогла.

Традиционно больше всего возвратов было в Ваалимаа — Торфяновка, и Нуйямаа — Брусничное, где в общей сложности поехали обратно 86 автомобилей с российскими номерами. На норвежской границе развернули 9 авто.